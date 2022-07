Nelle scorse ore, Unieuro — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale: “Un mare di sconti” prova a combattere il caldo estivo con offerte su tantissimi prodotti tecnologici, dagli smartphone ai wearable, passando per computer e non solo. Insomma, ce n’è un po’ per tutti i clienti.

Nel ricordarvi che nei giorni scorsi vi avevamo già parlato delle scontistiche rese disponibili da altre catene quali Comet ed Euronics, ma anche da produttori come ASUS e della promozione attivata da Amazon Warehouse in vista dell’imminente Prime Day 2022, passiamo ora alle nuove offerte disponibili da Unieuro.

Offerte “Un mare di sconti” da Unieuro (fino al 21 luglio 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste nell’ambito di questa nuova promozione di Unieuro, andiamo a riepilogarne brevemente le informazioni essenziali. L’iniziativa “Un mare di sconti” è disponibile sullo store online di Unieuro, sarà valida fino al 21 luglio prossimo e gli sconti sono già calcolati, dunque non ci sono codici sconto da aggiungere per ottenerli.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire una selezione di offerte, già suddivise in base alla categoria merceologica dei prodotti per facilità di consultazione.

Smartphone Android e iPhone

Wearable

Computer e tablet

Queste e tutte le altre offerte sono disponibili al link sottostante:

Offerte “Un mare di sconti” da Unieuro (fino al 21 luglio 2022)

Leggi anche: migliori notebook di luglio 2022

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto. Infine, tra pochi giorni ci sarà l’Amazon Prime Day 2022, salvate tra i preferiti la nostra pagina dedicata per non perdervi nessuna offerta.