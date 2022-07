In attesa del vero e proprio Amazon Prime Day, che si terrà nei prossimi giorni, sul sito possiamo già approfittare delle prime offerte riguardanti Amazon Warehouse. Il colosso dell’e-commerce propone da oggi la sua ormai famosa promozione riguardante l’usato (a volte anche pari al nuovo), che proseguirà con l’avvicinamento all’evento principale. Scopriamo insieme le offerte più allettanti da cogliere al volo prima dell’esaurimento.

Offerte Amazon Warehouse disponibili in anticipo sul Prime Day 2022

Amazon ha deciso di offrire un antipasto del Prime Day partendo già oggi con le prime offerte tech della sezione Amazon Warehouse (o Warehouse Deals), il marketplace che mette in vendita prodotti usati a prezzi più vantaggiosi. La popolarità dell’iniziativa deriva principalmente dal fatto che gli acquisti godono degli stessi benefici e delle stesse garanzie di quelli effettuati normalmente sul sito.

Come sempre i prodotti Amazon Warehouse possono essere proposti in varie condizioni: si parte dal “Come nuovo”, che riguarda spesso prodotti che non sono neanche stati aperti o resi più o meno impeccabili, per poi passare a “Ottime condizioni”, “Buone condizioni” e “Condizioni accettabili”, ovviamente con variazioni di prezzo. Il tutto è spiegato più nel dettaglio nel nostro articolo dedicato.

La promozione relativa alla sezione Amazon Warehouse è in due fasi: da oggi, 8 luglio, fino all’11 luglio 2022 compreso, viene proposto uno sconto extra del 10% su una selezione di articoli premium, mentre dal 12 al 13 luglio (giorni del Prime Day) sarà disponibile uno sconto extra del 20% su un’ampia selezione di prodotti.

Dalla mezzanotte di oggi sono dunque già attive le offerte della prima fase, che prevede uno sconto extra del 10%. Scopriamo insieme una selezione delle migliori occasioni Amazon Warehouse da sfruttare per quanto riguarda la tecnologia. Per scoprire tutte le promozioni attive in questo momento sull’usato potete seguire il link qui sotto, ma non scordate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech per rimanere aggiornati minuto per minuto.

Ecco qualche esempio di ottima offerta, ovviamente trattandosi di pochi pezzi potrebbero finire in poco tempo:

Tutte le offerte Amazon Warehouse attive ora

