Quale che sia la fascia di prezzo presa in considerazione per budget ed esigenze, ASUS è generalmente uno dei produttori con le proposte più interessanti in ambito notebook e adesso, con la promozione Summer Sales appena lanciata sullo store online ufficiale, rende disponibili offerte che potrebbero fare al caso di tanti utenti alla ricerca di una nuova macchina.

A proposito di offerte, se volete valutare anche il mercato dell’usato, non potete non dare un’occhiata alla promozione targata Amazon Warehouse in vista del Prime Day 2022, di cui vi abbiamo parlato proprio questa mattina in un articolo dedicato. Detto ciò passiamo subito alla nuova iniziativa di ASUS.

Offerte notebook “Summer Sales” di ASUS (fino al 29 luglio 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili in questo momento sullo store online del produttore taiwanese, ricordiamo le informazioni essenziali della promozione in argomento. La promo Summer Sales di ASUS ha preso il via nella giornata di ieri, 7 luglio 2022, alle ore 12.09 e si concluderà alle ore 23.59 del prossimo 29 luglio. Tutte le offerte sono disponibili soltanto sullo store del produttore e sono previsti sconti fino al 40% rispetto al prezzo di listino.

Ecco tutte le offerte sfruttabili in questo momento (fino alla scadenza della promozione o all’esaurimento anticipato delle scorte):

Queste e tutte le altre offerte sono disponibili al link sottostante:

