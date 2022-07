Ci siamo quasi: ancora poche ore e prenderà il via l’edizione 2022 dell’Amazon Prime Day, uno degli eventi più attesi dell’anno dai clienti del colosso dello shopping online e dagli utenti sempre a caccia delle migliori offerte.

Per ingannare l’attesa nelle ore che mancano alla mezzanotte, ecco che Amazon ha pensato bene di attivare in anteprima una lunga lista di offerte interessanti sui suoi prodotti più amati, dai Kindle agli smart speaker della linea Echo, passando per i dispositivi must have della serie Fire TV e per prodotti per la smart home a brand Ring e Blink.

Ricordandovi che il colosso dello shopping online aveva già offerto un ghiotto antipasto attraverso la promozione dedicata ad Amazon Warehouse, andiamo subito a scoprire queste nuove offerte.

Offerte prodotti Amazon già attive (solo 11 luglio 2022)

Tutte le offerte di seguito elencate sono relative a prodotti dell’ecosistema di Amazon e, in quanto tali, sono tutti venduti e spediti da Amazon con spedizione Prime ovviamente disponibile. Molte di queste offerte erano già attive, tante altre hanno preso il via ufficialmente alle ore 12 in punto di oggi, 11 luglio 2022, tutte termineranno ufficialmente alle ore 23.59 del 13 luglio.

Senza ulteriori indugi, scopriamo subito le offerte già attive che non dovete lasciarvi scappare:

Offerte per categoria