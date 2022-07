In queste ore, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: sono attive le offerte dello Sconto World (“Offerte spaziali con sconti fino al 50%”), tra le quali figurano anche vari modelli di iPhone, wearable come smartwatch e cuffie, computer e tablet.

Insomma, dopo che negli scorsi minuti vi abbiamo proposto delle selezioni di offerte sui soli smartphone Android su TuttoAndroid.net e sulle sole smart TV su Tutto.TV, in queste sede vedremo insieme una più ampia varietà di prodotti non ancora trattati. Prima, però, vogliamo ricordarvi che sempre da MediaWorld è ancora attiva la promozione “La tecnologia sempre con te” vista nei giorni scorsi.

“Sconto World” di MediaWorld (fino al 1o luglio): informazioni utili

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste in questa nuova promozione firmata MediaWorld, andiamo a scoprirne in breve le informazioni più importanti.

Partiamo con il dire che l’iniziativa Sconto World è già attiva e che la scadenza è fissata per il prossimo 10 luglio 2022. Inoltre, tutte le offerte previste sono disponibili sia online che nei punti vendita fisici.

Il rivenditore, come al solito, permette di pagare in 20 rate a tasso zero gli acquisti a partire da 199 euro.

Offerte “Sconto World” di MediaWorld (fino al 10 luglio)

Alla luce della maggiore varietà delle offerte di seguito trattate, abbiamo già provveduto a suddividerle in base alla categoria merceologica dei prodotti, in modo tale da facilitarvi la ricerca di quelli di vostro interesse. Senza ulteriori indugi, ecco le offerte più interessanti facenti parte della promozione.

iPhone in offerta da MediaWorld

Cuffie e smartwatch in offerte da MediaWorld

Computer e tablet in offerta da MediaWorld

Queste e tutte le altre offerte della promozione sono disponibili al link sottostante:

