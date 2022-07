Xiaomi Book S 12,4 è uno dei prodotti che il colosso cinese ha presentato sul mercato italiano giusto un paio di settimane fa, in occasione dell’evento parigino in cui arrivavano anche Xiaomi Smart Band 7, TV A2 ed Electric Scooter 4 Pro. Parliamo di un 2 in 1, il primo laptop del genere prodotto da Xiaomi, con Windows 11, un ben pannello e piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2.

Ebbene, questo prodotto è ora disponibile in offerta lampo valida fino a domani, 6 luglio 2022, un’offerta particolarmente allettante non solo perché si tratta di un prodotto appena presentato, ma perché oltre allo sconto di ben 100 euro sul listino, include anche due prodotti in omaggio: la smartband Redmi Smart Band Pro e il caricabatteria da 65 W di Xiaomi. Ma non perdiamoci in chiacchiere, non c’è tempo da perdere.

Il nuovo Xiaomi Book S è già in offerta, scontato e con due prodotti in omaggio

L’offerta in questione fa parte dei Summer Sale del Mi Store online, un’iniziativa valida la settimana che va dal primo luglio a venerdì 8. Le occasioni non mancano, e riguardano smartphone, TV, cuffie, smartband e tanti altri prodotti dell’ecosistema di Xiaomi, alcuni dei quali validi per tutto il tempo in cui la promo è in vigore, altri solo poche ore.

È quest’ultimo il caso di Xiaomi Book S, che come anticipato è in offerta da oggi, 5 luglio, fino alle 23:59 di domani. Prima di linkarvi tutto, giusto due parole per inquadrarlo. Si tratta di un laptop 2 in 1 con Windows 11 a bordo, realizzato a partire da un display touchscreen da 12,4 pollici di diagonale, un pannello LCD con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, luminosità massima di 500 nit e copertura del 100% della gamma colori sRGB.

Sotto il cofano, come anticipato, c’è la piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, corredata da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Fra le altre cose, vale la pena citare la presenza di due microfoni e di altrettanti altoparlanti da 2 W, c’è una fotocamera posteriore da 13 megapixel, una frontale da 5. La batteria è da 38,08 Wh (typ) / 4,920 mAh, si ricarica a 65 W e promette un’autonomia massima di 13,4 ore, secondo quanto dichiarato.

Questo è Xiaomi Book S 12,4, un 2-in-1 ora in offerta a 599,99 euro invece di 699,99, prezzo che include in più i seguenti omaggi: il caricabatterie da 65 W (del valore di 39,99 euro) e il braccialetto smart Redmi Smart Band Pro (del valore di 49,99 euro).

Lo potete acquistare in offerta fino a domani, 6 luglio 2022, ma tenete conto che la tastiera non è inclusa (costa 149,99 euro); mentre a seguire vi lasciamo anche il link che riporta a tutte le offerte disponibili dei Summer Sale di Xiaomi (valide fino a venerdì 8):

Vi ricordiamo che per tutte le altre offerte sulla tecnologia, c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo con voi le migliori occasioni del web: ecco il link diretto.

