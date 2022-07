Xiaomi rinnova la sua gamma di notebook con i nuovi Xiaomi Book Pro in edizione 2022. Si tratta di un importante aggiornamento della gamma di laptop di casa Xiaomi che registra aggiornamenti alle specifiche tecniche e, di conseguenza, un netto salto di qualità in termini di prestazioni.

Per i suoi nuovi Xiaomi Book Pro, la casa cinese ha scelto Intel e l’ultima generazione di processori Intel Core aggiungendo anche un display OLED. Le nuove proposte della gamma di notebook di casa Xiaomi sono disponibili nei tagli da 14 e 16 pollici. I due notebook possono essere configurati anche con schede NVIDIA. Ecco i dettagli completi:

Xiaomi svela i nuovi Xiaomi Book Pro con Intel Alder Lake e GPU NVIDIA

I nuovi Xiaomi Book Pro sono le proposte top di gamma dell’offerta di notebook della casa cinese. L’edizione 2022 dei laptop presenta diverse novità, garantendo un sostanziale upgrade rispetto ai modelli presentati nel corso del 2021. Il focus dell’aggiornamento è rappresentato, senza dubbio, dal passaggio dai processori Tiger Lake, appartenenti all’undicesima generazione di processori Intel Core, ai nuovi Alder Lake con architettura ibrida della dodicesima generazione di Intel Core.

In particolare, Xiaomi ha scelto il processore Intel Core i5-1240P come punto di partenza della sua gamma Xiaomi Book Pro. Si tratta di una CPU dotata di 4 Performance Core e 8 Efficient Core che rientra nella categoria dei processori per laptop “thin and light”. Questo Core i5 è, quindi, meno potente ma decisamente più efficiente e meno energivoro rispetto ai modelli della serie H, pensati per le workstation e per i notebook da gaming. La soluzione scelta da Xiaomi punta a bilanciare prestazioni e autonomia. Da notare che è disponibile la certificazione Intel EVO.

Il nuovo Xiaomi Book Pro 2022 è disponibile nei tagli da 14 e 16 pollici. Entrambi i display possono contare su tecnologia OLED con il modello da 16 pollici che arriva al 4K e il modello da 14 pollici che presenta un pannello 2,8K. In entrambi i casi è presente il supporto touch con luminosità massima pari a 600 nits. I pannelli hanno un Delta-E di 0,33 e una copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3. Il refresh rate dovrebbe essere di 60 Hz anche se Xiaomi non ha svelato il dato effettivo.

Il processore Intel dei nuovi Xiaomi Book Pro in edizione 2022 è affiancato da 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e 512 GB di SSD PCIe Gen4. A gestire il comparto grafico, invece, troviamo varianti che sfruttano la GPU Integrata Iris Xe del processore Intel ed altre versioni con GPU dedicata con possibilità di scelta tra la MX550 (solo per il 14 pollici) e la RTX 2050 di NVIDIA. Lato software, invece, troviamo Windows 11.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi ha già svelato i prezzi per il mercato cinese della nuova gamma Xiaomi Book Pro 2022. Ecco tutte le versioni in arrivo con i relativi prezzi:

Xiaomi Book Pro 16 OLED:

Core i5-1240P / 16 GB RAM / 512 GB SSD / iGPU: 6499 RMB (circa 930 euro)

Core i5-1240P / 16 GB RAM / 512 GB SSD / RTX 2050: 8499 RMB (circa 1360 euro)

Xiaomi Book Pro 14 OLED:

Core i5-1240P / 16 GB RAM / 512 GB SSD / iGPU: 5899 RMB (circa 845 euro)

Core i5-1240P / 16 GB RAM / 512 GB SSD / MX 550: 6499 RMB (circa 930 euro)

Core i5-1240P / 16 GB RAM / 512 GB SSD / RTX 2050: 7999 RMB (circa 1145 euro)

Per il momento, Xiaomi non ha rivelato alcun dettaglio in merito ad una possibile commercializzazione sul mercato globale dei nuovi laptop che, quindi, potrebbero rappresentare un’esclusiva per il mercato cinese. Difficilmente, in futuro, ci sarà un debutto sul mercato italiano dei nuovi Xiaomi Book Pro 2022. Staremo a vedere se Xiaomi cambierà strategica e, finalmente, inizierà a portare i suoi notebook anche in Italia.

Nel frattempo, ricordiamo, la casa cinese ha appena lanciato il nuovo Xiaomi Books S in Italia. Si tratta di un tablet con tastiera staccabile (un vero e proprio rivale dei Surface) che utilizza un processore ARM (lo Snapdragon 8cx Gen2). Il nuovo Books S è già disponibile all’acquisto su Amazon a partire da 599 euro.