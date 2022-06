Nella giornata di oggi, 21 giugno 2022, si è tenuto a Parigi l’evento di lancio europeo “Discover Xiaomi 2022 – Future living”, nel corso del quale il produttore cinese ha ufficializzato il lancio nel Vecchio Continente — Italia compresa — di un poker di nuovi prodotti AIoT che promettono di elevare la Smart Life degli utenti: Xiaomi Book S 12,4”, Xiaomi Smart Band 7, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e la nuova serie Xiaomi TV A2. Senza ulteriori indugi, scopriamo insieme questi nuovi prodotti a marchio Xiaomi.

Xiaomi Book S 12,4″: caratteristiche, prezzi e disponibilità in Italia

Partiamo dalla categoria dei computer: Xiaomi Book S 12,4” è il primo laptop 2 in 1 di Xiaomi ed è costruito attorno al display touchscreen da 12,4 pollici: trattasi di un pannello LCD con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel, luminosità massima di 500 nit e gamma colori sRGB al 100%. Le prestazioni sono affidate alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 e per la parte multimediale sono presenti due microfoni e due speaker da 2 W, oltre a una fotocamera posteriore da 13 MP — utile per scansionare documenti e quant’altro — e una anteriore da 5 MP per videochiamate et cetera. Il sistema operativo a bordo è Windows 11.

Xiaomi Book S 12,4” è pensato per la produttività in mobilità e il suo design compatto lo rende evidente; tra gli accessori complementari si segnalano la Xiaomi Keyboard e la Xiaomi Smart Pen.

Ecco la scheda tecnica:

display LCD da 12,4” con risoluzione 2.560 x 1.600 (WQHD+), 244 PPI, refresh rate a 60 Hz, aspect ratio di 16:10, luminosità 500 nit (typ) / 425 nit (min), DCI-P3 100% (typ) / 95% (min), vetro Corning Gorilla Glass

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 con Adreno 680

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

dimensioni di 294 x 197 x 8,95 mm e peso di 720 g

batteria da 38,08Wh (typ) / 4,920 mAh (autonomia fino a 13,4 ore) con ricarica rapida a 65 W

fotocamera posteriore da 13 MP e anteriore da 5 MP

speaker 2 W + 2 W

connettività: Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz, porta USB-C, ingresso jack audio 3,5 mm.

Xiaomi Book S 12,4” sarà disponibile in Italia dal 30 giugno su mi.com, Amazon e negli Xiaomi Store al prezzo di 699,99 euro; la Xiaomi Keyboard costerà 149,99 euro, mentre la cover 29,99 euro e la Smart Pen 99,99 euro. Per le prime 48 ore, solo su mi.com, Xiaomi Book S 12,4” sarà acquistabile a 699,99 euro con Keyboard e caricatore Xiaomi 65W GaN Charger (Type-A + Type-C) inclusi nel prezzo.

Xiaomi Smart Band 7 in Italia

Passiamo ora alla nuova smartband di casa Xiaomi: l’attesa Xiaomi Smart Band 7, presentata il mese scorso, si presenta finalmente anche da noi. Tra le novità più interessanti si segnala il display AMOLED da 1,62 pollici che garantisce una visibilità migliore del 25% rispetto al modello precedente. Il produttore ha ricordato, inoltre, le oltre 110 modalità sportive supportate, gli obiettivi fitness personalizzati e le nuove funzioni Carico allenamento, Durata del recupero ed Intensità allenamento per personalizzare il programma dedicato a salute e benessere.

Senza dimenticare la funzione VO₂ max, che misura la quantità massima di ossigeno da raggiungere durante l’attività fisica, le solite funzioni di monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂). Oltre 100 quadranti, numerosi cinturini, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e autonomia fino a 14 giorni completano un pacchetto interessante. Purtroppo, la scheda tecnica ufficiale non parla del chip NFC. Ecco tutti i dettagli:

dimensioni di 46,5 x 20,7 x 12,25 mm e peso di 13,5 g

display AMOLED da 1,62 pollici, 326 ppi (192 x 490 pixel), 500 nit di luminosità di picco, modalità Always On Display

oltre 100 quadranti

cinturini TPU: black, orange, pink, ivory, blue; esclusivi: neon green, neon orange, khaki green, khaki blue

water resistance a 5 ATM, sensore PPG, sensore a 6 assi per accelerometro e giroscopio, Bluetooth 5.2/BLE, Mi Fitness app

compatibilità con Android 6.0+ e iOS 10.0+

Xiaomi Smart Band 7 sarà disponibile in Italia dal 22 giugno su mi.com, Amazon e negli Xiaomi Store al prezzo di 59,99 euro, scontato a 49,99 euro per le prime 48 ore.

Previous Next Fullscreen

Xiaomi TV serie A2: caratteristiche, prezzi e disponibilità in Italia

A fine maggio erano arrivate in Italia le prime smart TV Xiaomi con Fire TV, adesso il produttore ha ufficializzato la serie A2, proposta in un totale di quattro formati. Come sempre, Xiaomi non punta solo a lanciare delle smart TV, ma dei dispositivi che fungano da centro di controllo della smart home grazie a Google Assistant integrato (e al telecomando Bluetooth a 360°). Ecco le schede tecniche.

Xiaomi TV A2 55”, 50”:

dimensioni di 1.225,8 x 279,9 x 778,3 mm e peso di 11,23 kg (55”); 1.111,2 x 279,9 x 708.9 mm per 9,4 kg

display 55”/50” 4K UHD (3.840 x 2.160) con DCI-P3 90% (typ), refresh rate a 60 Hz, Dolby Vision e HDR10

audio: 24 W (2 x 12W), Dolby Audio e DTS-HD

CPU Quad-core Cortex-A55, GPU Mali G52 MP2, 2 GB di RAM e 16 GB di storage

Android TV 10

Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.0, DVB-T2/C, DVB-S2, HDMI x 3, USB 2.0 x 2, Ethernet (LAN), CI Slot, ingresso jack audio 3,5 mm, Composite In (AV), Optical digital audio.

Xiaomi TV A2 43F/43U:

dimensioni di 955 x 211 x 601 mm e peso di 6 kg (43F); dimensioni di 957,2 x 244,4 x 609,8 mm e peso di 6,97 kg (43F)

display 43” FHD (1.920 x 1.080) a 60 Hz (43F); 43” 4K UHD (3.840 x 2.160), DCI-P3 90% (typ), Dolby Vision e HDR10 (43U)

audio: 20 W (2 x 10 W), Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X; 24 W (2 x 12W), Dolby Audio e DTS-HD

CPU Quad-core Cortex-A55, GPU Mali G31/52 MP2, 1,5/2 GB di RAM e 8/16 GB di storage

Android TV 11/10

Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.0, DVB-T2/C, DVB-S2 (43U), Composite In (AV), Optical digital audio (43U), HDMI x 2/3, USB 2.0 x 2, Ethernet (LAN), ingresso jack audio 3,5 mm, CI Slot (43U).

Previous Next Fullscreen

La nuova serie Xiaomi TV A2 sarà disponibile in Italia dal 28 giugno su mi.com, Amazon e negli Xiaomi Store. Il modello da 32 pollici costerà 249,9 euro, quello da 43 pollici costerà 449,9 euro, quello da 50 pollici 499,9 euro e quello da 55 pollici 549,9 euro. Coi modelli da 43, 50 e 55 pollici, chi effettuerà l’acquisto nelle prime 48 ore riceverà in regalo la Xiaomi Soundbar 3.1ch (valore di 279 euro).

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è il nuovo monopattino elettrico di punta del brand e arriva in Italia confermando i rumor. Il motore integrato è da 700 W, la velocità è ovviamente limitata a 25 km/h e la batteria da 12.400 mAh promette fino a 45 km di autonomia, con capacità di superare anche pendenze fino al 20%. Il monopattino è realizzato in alluminio di livello aerospaziale, dunque è relativamente leggero e resistente; le ruote usano pneumatici tubeless autosigillanti da 10”, progettati per essere resistenti alle forature grazie a Xiaomi DuraGel. La nuova porta di ricarca magnetica e la relativa protezione migliorano l’aspetto della sicurezza. Il sistema frenante è eABS all’anteriore e a doppio disco al posteriore. Infine, il pannello strumenti offre una UI volta a fornire informazioni utili ed evitare distrazioni.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro non arriverà subito in Italia: prezzi e disponibilità verranno comunicati prossimamente. Intanto ecco la scheda tecnica:

dimensioni di 1.198 x 484 x 1.240 mm e peso di 17,5 kg

carico massimo 120 kg

potenza 350 W, massima di 700 W, batteria da 446 Wh

velocità massima di 25 km/h, pendenze fino al 20%, autonomia fino a 45 km

ruote da 10″ Tubeless Self-Sealing, sistema frenante eABS e doppio disco

UL IoT Security Level 3 (Gold)

connettività Bluetooth, Mi/Xiaomi Home App.