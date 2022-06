Il nuovo MacBook Air basato sul chip M2 è stato presentato in anteprima alla WWDC all’inizio di questo mese. Durante la conferenza Apple ha affermato che il prodotto sarebbe stato disponibile a partire dal prossimo luglio, mentre ora una fonte attendibile rivela esattamente quando il nuovo MacBook Air arriverà sugli scaffali.

Il nuovo MacBook Air M2 potrebbe arrivare il 15 luglio

MacRumors ha da poco appreso da un rivenditore che il MacBook Air riprogettato con il nuovissimo chip Apple Silicon M2 sarà disponibile per l’acquisto a partire da venerdì 15 luglio.

Il ‌rinnovato MacBook Air‌ presenta un corpo ridisegnato più sottile e leggero rispetto al modello precedente e grazie al chip ‌M2‌ dovrebbe offrire fino a 18 ore di autonomia.

MacBook Air M2 è disponibile in quattro colorazioni (Mezzanotte, Galassia, Grigio siderale e Argento) a partire da 1529 euro per la versione da 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e GPU da 8 core.

Più cara la controparte MacBook Pro 14 che parte da 2349 euro per la configurazione base da CPU da 8 core, GPU da 14 core, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il precedente ‌MacBook Air‌ basato sul chip M1 rimarrà acquistabile a un prezzo più conveniente per gli acquirenti in cerca di un’alternativa più economica. Con il lancio lancio previsto per il 15 luglio, i preordini del nuovo ‌MacBook Air‌ dovrebbero iniziare venerdì 8 luglio.

In copertina: Apple MacBook Pro 14 M1

Potrebbe interessarti: Apple MacBook Pro 14″ con M1 Pro in offerta a 350 euro in meno