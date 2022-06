Apple MacBook Pro, nella versione da 14” con chip Apple Silicon M1 Pro, è una macchina capace di soddisfare anche i professionisti più esigenti e in questo momento può essere acquistato in offerta ad un prezzo decisamente più interessante, parliamo infatti di uno sconto di 350 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale.

L’offerta in discorso è attualmente disponibile sia su Amazon che da MediaWorld, dei quali vi abbiamo parlato a più riprese nei giorni scorsi per ricordarvi rispettivamente dell’ottima promozione per Amazon Warehouse e del rilancio del Red Friday. In questo caso, invece, ci occupiamo di una singola offerta che potrebbe fare al caso di molti.

Offerta Apple MacBook Pro 14” con chip M1 Pro

Dal momento che lo sconto praticato è identico, anche il prezzo finale al quale è possibile acquistare in questo istante Apple MacBook Pro 14” è lo stesso: 1.999 euro, ben 350 euro in meno rispetto al listino ufficiale di 2.349 euro. Più precisamente, stiamo parlando del modello con chip Apple Silicon M1 Pro con CPU con 8 core e GPU con 14 core, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Le colorazioni protagoniste dell’offerta sono le classiche Grigio Siderale e Argento di Apple.

Visto che l’ammontare della spesa finale non è comunque trascurabile, potrebbe tornarvi utile sapere che entrambi gli store offrono la possibilità di pagare a rate: MediaWorld permette di pagare in 20 rate mensili da 99,95 euro a tasso zero tramite Findomestic; Amazon offre la possibilità di pagare in 5 rate mensili da 399,80 euro l’una. Infine, è bene precisare che, mentre Amazon offre la spedizione standard gratuita e permette di ricevere l’ordine entro lunedì 27 giugno tramite Prime (l’articolo è venduto e spedito da Amazon), MediaWorld offre il ritiro gratuito in negozio, ma la consegna standard a 9,99 euro entro il 30 giugno. Ecco i link per l’acquisto:

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto. Infine, tra pochi giorni ci sarà l’Amazon Prime Day 2022, salvate tra i preferiti la nostra pagina dedicata per non perdervi nessuna offerta.