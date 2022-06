Chiunque giochi, lavori o semplicemente passi diverse ore ogni giorno seduto davanti al PC, sa bene quanto possa essere importante sedere su una sedia come si deve, su un supporto che sia ergonomico e che non costringa ad assumere posizioni errate, che col passare del tempo portano in ogni caso il conto. Il la per parlare di quest’argomento, dibattuto ma non abbastanza, ce lo dà Corsair, che proprio in queste ore ha presentato sul mercato italiano una nuova famiglia di sedie da gaming: la linea TC200. Scopriamole insieme.

Le nuove sedie da gaming Corsair TC200: caratteristiche e prezzi

Le sedie in questione sono due, una in tessuto con un rivestimento traspirante e una in ecopelle, dal look più raffinato ma senza dubbio meno adatta ai periodi più caldi. È praticamente solo questa la differenza che le distingue, a parte le quattro colorazioni con cui si presentano, in grigio e in nero, con poche differenze cromatiche da segnalare.

Queste nuove sedie da gaming Corsair TC200 sono dotate entrambe di sezioni perforate che aiutano con la traspirabilità favorendo la dissipazione del calore, sono dotate di un supporto lombare in schiuma integrato nello schienale e di un cuscino cervicale in memory foam che è possibile rimuovere a seconda delle proprie esigenze.

Lato regolazioni, sono dotate di un sistema a gas di classe 4 con struttura in acciaio per abbassare e alzare la sedia entro un’escursione di 120 mm. Sono regolabili anche i braccioli, oltre che in altezza anche a sinistra o a destra e in avanti e indietro. La possibilità di reclinare le Corsair TC200 da 90 a 180° permette di godersi un po’ di sano relax quando serve, mentre per riporle o per spostarle ci sono delle rotelle da 75 mm con una base in acciaio verniciata a polvere.

Entrambe sono già disponibili all’acquisto sul sito web ufficiale di Corsair o presso i principali rivenditori del marchio al prezzo di 389,99 euro. Ecco le versioni in vendita su Amazon, alcune delle quali presto disponibili (per inciso, i prezzi potrebbero non essere in linea con il listino):

