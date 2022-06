Dopo il lancio negli USA avvenuto nel 2020 e la successiva espansione in Canada e Australia l’anno scorso, Apple Gift Card è finalmente disponibile anche in Italia.

In precedenza il colosso di Cupertino prevedeva una carta regalo per l’Apple Store e una App Store & iTunes, tuttavia erano destinate agli acquisti in forma separata.

Apple Gift Card è finalmente disponibile anche in alcuni Paesi d’Europa, Italia compresa

Apple Gift Card è una carta regalo unificata utilizzabile per tutti i prodotti e i servizi dell’azienda e quindi offre la possibilità di effettuare acquisti negli Apple Store sul territorio e online, nell’app Apple Store, su apple.com, sull’App Store e su iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books e altre piattaforme di proprietà di Apple.

Per acquistare una Apple Gift Card basta visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Apple, indicare l’email del destinatario, scegliere un tema e l’importo della carta regalo a partire da 25 euro e infine inserire i dati del beneficiario.

Per verificare il saldo disponibile della Apple Gift Card è sufficiente inserire il relativo codice PIN dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Apple a questo indirizzo.

Potrebbe interessarti: Apple potrebbe alzare i prezzi di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max