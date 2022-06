Dopo aver portato in Italia le TV OLED 8K della Serie Z2 e i monitor da gaming UltraGear, LG presenta per il nostro mercato anche la nuova gamma di portatili LG gram 2022. Non arrivano tutte e 6 le varianti annunciate a fine aprile, ma i modelli disponibili sono tre, dotati dei nuovi processori Intel Core di 12esima generazione certificati Intel EVO in versione i5 e i7, con schermi da 16 e 17 pollici. Parliamo di notebook di fascia medio-alta, adatti per lavorare in mobilità per via di diverse peculiarità e caratteristiche di cui vi parliamo qui sotto.

Caratteristiche e versioni dei notebook LG gram 2022

Nonostante i modelli siano dotati di schermi piuttosto grandi, LG parla di estrema portabilità e leggerezza, di notebook perfetti per l’uso in mobilità. I 1350 grammi per il modello da 17″ e i 1.199 grammi per il 16″ ne rappresentano la dimostrazione, merito di un’ottimizzazione degli spazi da riferimento. Entrambi appartengono alla serie Z90Q di LG gram, che si presenta sul mercato con Windows 11 Home o Pro, display IPS da 2,5K (2.560 x 1600 pixel) e diverse caratteristiche in comune.

Sia LG gram 17 che LG gram 16 presentano infatti schermi in formato 16:10 con copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99%, trattamento antiriflesso e luminosità di 350 nit. Anche i processori sono gli stessi, Intel Core di 12esima generazione (Alder Lake) in versione i5-1240P o i7-1260P con grafica Intel Irix Xe. La memoria RAM è da 16 GB, di tipo LPDDR5 a doppio canale e a 5200 Mhz, lo spazio d’archiviazione interno è affidato a un doppio slot SSD NVMe Gen 4 da 512 GB o 1 TB.

Discorso autonomia, in entrambi i casi c’è una batteria da 80 Wh, mentre lato connettività troviamo Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, slot per microSD, uscita jack audio, USB 3.2 Gen 2×1, USB 4 Type C e HDMI. Queste le dimensioni di LG gram 17 e 16, rispettivamente: 378,8 x 258,8 x 17,7 mm; 354,5 x 242,1 x 16,8 mm.

Per il resto, vale la pena menzionare la certificazione militare MIL-STD-810G e la possibilità di collegarli al monitor portatile da 16″ 2,5K via USB C per ampliare lo spazio di lavoro (LG gram +view), per un formato 32:10 funzionale per lavorare in mobilità.

Disponibilità e prezzi italiani della gamma LG gram 2022

LG gram 2022 in versione 16″ e 17″ sono già disponibili sul mercato italiano. Li potete acquistare sullo store online di LG o cercarli su Amazon. Questi sono i prezzi di listino relativi:

LG gram 16″ con Intel Core i5 a 1.499,00 euro

LG gram 16″ con Intel Core i7 a 1.699,00 euro

LG gram 17″ con Intel Core i7 a 1.799,00 euro

