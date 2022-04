LG ha annunciato il lancio globale della nuova gamma di ultraportatili LG gram. La nuova generazione di notebook della casa coreana si conferma un vero e proprio punto di riferimento del mercato premium grazie all’eccellente combinazione tra leggerezza e prestazioni oltre che grazie ad un’offerta particolarmente variegata con sei varianti tra cui scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze. In attesa di scoprire i dettagli relativi alla commercializzazione italiana, vediamo quali sono le specifiche dei nuovi LG gram 2022.

Debuttano i nuovi LG gram 2022: sei varianti, tutte con Intel Core Alder Lake

La nuova gamma LG gram per il 2022 si compone di un totale di sei varianti. Ci sono due modelli da 14 pollici, uno da 15,6 pollici, due da 16 pollici ed uno da 17 pollici. Per tutte le versioni sono previste finiture premium, un peso contenuto e specifiche di fascia alta. Partiamo da un dato che accomunerà tutta la gamma LG gram 2022.

Tutte e sei le varianti dei nuovi notebook di casa LG potranno contare sui processori Intel Core di 12° generazione. LG, quindi, ha scelto gli Alder Lake di Intel e la loro inedita architettura ibrida per offrire il massimo delle prestazioni agli utenti. Nel comunicato con cui viene annunciato il lancio della nuova gamma, LG non specifica la serie dei processori. Dovrebbe però trattarsi degli Alder Lake serie U con PBP da 15 W o 9 W.

I vari modelli della famiglia di notebook di casa LG saranno disponibili con 8, 16 o 32 GB di memoria RAM LPDDR5 con configurazione Dual Channel e con un doppio slot per SSD NVMe Gen 4. Da notare anche una particolare attenzione al comparto audio con un doppio speaker (1,5 W x 2) ed anche un sistema di cancellazione del rumore di fondo.

A garantire la resistenza dei nuovi LG gram c’è la certificazione MIL-STD-810G. Tutti i modelli hanno una webcam Full HD. Da notare, inoltre, che le varianti 2 in 1 possono contare su di una LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0 & WGP). Per i nuovi LG gram 2022 c’è Windows 11, in versione Home oppure Pro.

Le varianti disponibili

Ecco le sette varianti della nuova gamma LG gram:

LG gram 14 (14Z90Q) : il modello può contare su di un display IPS da 14 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel; il peso è di 999 grammi; la batteria è da 72 Wh

: il modello può contare su di un display IPS da 14 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel; il peso è di 999 grammi; la batteria è da 72 Wh LG gram 14 2-in-1 (14T90Q) : il modello può contare su di un display IPS touch da 14 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel e vetro Corning Gorilla Glass Victus; il peso è di 1.230 grammi; la batteria è da 72 Wh

: il modello può contare su di un display IPS touch da 14 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel e vetro Corning Gorilla Glass Victus; il peso è di 1.230 grammi; la batteria è da 72 Wh LG gram 15 (15Z90Q) : il modello può contare su di un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione di 1920 x 1080 pixel; il peso è di 1.140 grammi; la batteria è da 80 Wh

: il modello può contare su di un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione di 1920 x 1080 pixel; il peso è di 1.140 grammi; la batteria è da 80 Wh LG gram 16 (16Z90Q) : il modello può contare su di un display IPS da 16 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel; il peso è di 1.199 grammi oppure di 1.285 grammi per la variante con GPU dedicata NVIDIA RTX 2050 con 4G dedicati; la batteria è da 80 Wh (90 Wh con GPU dedicata)

: il modello può contare su di un display IPS da 16 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel; il peso è di 1.199 grammi oppure di 1.285 grammi per la variante con GPU dedicata NVIDIA RTX 2050 con 4G dedicati; la batteria è da 80 Wh (90 Wh con GPU dedicata) LG gram 16 2-in-1 (16T90Q) : il modello può contare su di un display touch IPS da 16 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e vetro Corning Gorilla Glass; il peso è di 1.480 grammi; la batteria è da 80 Wh

: il modello può contare su di un display touch IPS da 16 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e vetro Corning Gorilla Glass; il peso è di 1.480 grammi; la batteria è da 80 Wh LG gram 17 (17Z90Q): il modello può contare su di un display IPS da 17 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel; il peso è di 1.350 grammi oppure di 1.435 grammi per la variante con GPU dedicata NVIDIA RTX 2050 con 4G dedicati; la batteria è da 80 Wh (90 Wh con GPU dedicata)

Prezzi e disponibilità

Per il momento, LG non ha annunciato i prezzi dei suoi nuovi LG gram 2022. L’azienda coreana ha però confermato il lancio della nuova line-up in Europa nel corso del secondo trimestre del 2022. Maggiori dettagli, quindi, potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. I nuovi notebook di casa LG sono ad un passo dal debutto ufficiale anche in Italia.

