Nella giornata di ieri, 25 maggio 2022, LG Electronics ha annunciato ufficialmente la nuova linea di monitor da gaming UltraGear 2022, che si compone di tre modelli, uno dei quali si fregia di essere il primo OLED da gaming del brand.

Secondo LG, design rinnovato, “tecnologie display d’avanguardia e una varietà di opzioni di gioco e connettività” fanno dei nuovi monitor gaming UltraGear 2022 i perfetti compagni di avventura di ogni giocatore.

Seo Young-jae, Vicepresidente senior e Capo della divisione IT di LG Electronics Business Solutions Company, li ha presentati così:

«Gli ultimi monitor LG UltraGear adottano una tecnologia e un design all’avanguardia e alzano il livello dei display da gaming. Adatti sia per il gioco da PC sia da console, i nostri nuovi monitor offrono funzionalità che elevano l’intera esperienza di gioco. Continueremo a rafforzare la solida reputazione di UltraGear grazie a prodotti innovativi che hanno il principale obiettivo di rispondere alle esigenze dei giocatori».

Monitor da gaming LG UltraGear 2022: caratteristiche salienti

Come si accennava in apertura, la gamma di monitor da gaming LG UltraGear 2022 è formata da tre modelli, 32GQ950, 32GQ850 e 48GQ900.

Il primo, 32GQ950, viene descritto dal produttore come il modello principale della serie ed è dotato di un display Nano IPS con risoluzione 4K che promette di garantire colori realistici grazie alla tecnologia Polarizer Advanced True Wide (ATW). Il modello 32GQ850, invece, mette sul piatto un display Nano IPS Quad HD con ATW e una frequenza di aggiornamento estremamente elevata, pari a 240 Hz (260 Hz in overclock). Infine, il modello 48GQ900 segna il tanto atteso ingresso della tecnologia OLED nella gamma di monitor da gaming UltraGear di LG.

Il produttore sudocoreano ci ha tenuto a sottolineare il lavoro di rinnovamento sulla parte estetica di questi nuovi monitor: il design, abbinato alla nuova Hexagon Lighting sul retro del monitor, mira a creare un ambiente di gioco più coinvolgente. Naturalmente, in gaming è molto importante poter contare sulla connettività di ultima generazione e da questo punto di vista va detto che tutti i monitor della serie UltraGear 2022 sono dotati di HDMI 2.1, consentendo di supportare funzionalità come la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e il gaming in 4K sia sui PC che sulle console di nuova generazione.

Un’altra caratteristica importante in gioco è rappresentata dai tempi di risposta, a tal riguardo va detto che i due modelli da 32 pollici offrono la tecnologia Nano IPS 1 ms Gray-to-Gray (GtG), laddove il modello 48GQ900 rilancia con un pannello OLED con tempo di risposta pari a 0,1 ms.

Tutti i nuovi monitor LG UltraGear integrano un jack per cuffie a 4 poli, utile per collegare delle cuffie e conversare durante i giochi, e DTS Headphone:X.

LG UltraGear 2022 32GQ950

Il modello LG UltraGear 2022 32GQ950 presenta come caratteristiche salienti la risoluzione Ultra HD 4K (3.840 x 2.160 pixel) e il pannello da 32 pollici Nano IPS 1 ms. Inoltre, si tratta del primo modello del produttore a fare uso della tecnologia Polarizer ATW per colori vividi e neri profondi su un ampio angolo di visione.

Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 1000 ed è in grado di ottenere alti picchi di luminosità (1.000 nit) e una copertura del 98% dello spazio di colore DCI-P3, senza dimenticare una connessione a PC e console di gioco grazie alle due porte HDMI 2.1 con refresh rate a 144 Hz.

LG UltraGear 2022 32GQ850

Il modello LG UltraGear 2022 32GQ850 si segnala prima di tutto per la frequenza di aggiornamento più elevata della nuova serie, 240 Hz (260 Hz in overclock), e per un tempo di risposta pari a 1 ms (GtG).

Questo monitor è dotato di certificazione VESA AdaptiveSync Display e propone un pannello Nano IPS con risoluzione Quad HD (2.560 x 1.440 pixel) e tecnologia ATW Polarizer. Non manca neppure la certificazione VESA DisplayHDR 600, il che vuol dire che il monitor garantisce una copertura del 98% dello spazio di colore DCI-P3 ed è dotato di un design borderless su tre lati che regala un senso di immersività.

LG UltraGear 2022 48GQ900: il primo OLED

LG UltraGear 2022 48GQ900 è un modello a suo modo storico per la gamma, in quanto primo monitor gaming OLED di LG UltraGear. Questo modello ha già raccolto prestigiosi riconoscimenti, come i Red Dot Awards e l’iF Design Award.

Il display 4K con pixel autoilluminanti da 48 pollici — ricorda LG — vanta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz (138 Hz in overclock), un tempo di risposta pari a 0,1 ms, una precisione dei colori impeccabile e un design borderless su tutti i lati. Inoltre, è presente un rivestimento antiriflesso (Anti-Glare, Low-Reflection). Non mancano un telecomando e un supporto appositamente progettato.

Prezzi e disponibilità

I nuovi monitor da gaming UltraGear 2022 saranno disponibili a partire da questo mese in Giappone e successivamente nei mercati chiave di Nord America, Europa e Asia. In Italia saranno disponibili a partire dalla fine dell’estate. I prezzi di listino non sono stati ancora resi ufficiali.

Leggi anche: migliori monitor di maggio 2022