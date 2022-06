Pochi minuti fa, LG Italia ha annunciato l’approdo sul nostro mercato delle smart TV OLED 8K Serie Z2 che, come si intuisce dal nome, si caratterizzano per l’utilizzo di pannelli 8K. Si tratta di modelli di fascia alta che faranno strabuzzare gli occhi a tanti, anche se rientreranno nel budget di pochi.

Insomma, dopo avervi raccontato nei mesi scorsi dell’arrivo in Italia degli altri modelli che compongono la gamma Smart TV 2022 di LG — e più di recente di un tris di monitor da gaming che meritano più di un’occhiata —, oggi la posta in gioco si alza nettamente.

LG OLED 8K Serie Z2: modelli e dettagli da conoscere

Come probabilmente ricorderete, i modelli LG OLED 8K Serie Z2 erano stati annunciati dal produttore sudcoreano al CES di Las Vegas e sono due: OLED77Z29LA da 77 pollici e Signature OLED88Z29LA da 88 pollici. Il secondo, dunque, si inserisce nella gamma premium Signature di LG e per questo deve ringraziare il design che il produttore chiama “Sculpture“, che si contraddistingue per la base da pavimento con un’apertura nel mezzo. Il primo, dal canto suo, è meno costoso e adotta un Gallery Design non particolarmente diverso da quello che già si era visto sulla serie G2.

Al netto del design language, della diagonale e del posizionamento di prezzo, i due modelli condividono la quasi totalità della dotazione tecnica, anche se si differenziano per il comparto audio. LG OLED77Z29LA da 77 pollici e Signature OLED88Z29LA da 88 pollici fanno uso di pannelli OLED WRGB a 10-bit con una frequenza di aggiornamento a 100 / 120 Hz; la parte di elaborazione delle immagini è invece demandata al processore 8K Alpha 9 Gen 5 con AI, la quinta generazione del chip di casa LG che in questo caso è stata appositamente ottimizzata per la gestione di schermi 8K.

Al pari degli altri TV con pannelli OLED, anche i modelli della serie Z2 sono compatibili con HDR nei formati HDR10, HLG, Dolby Vision e Dolby Vision iQ con Precision Detail, che per il momento è una funzione esclusiva proprio dei modelli del brand sudcoreano. Per quanto riguarda la parte audio, va segnalata la la possibilità di riprodurre tracce audio in Dolby Atmos e AC4 tramite i sistemi integrati a 4.2 canali, ma occorre fare una distinzione: OLED77Z29LA si ferma a 60 watt, di cui 10 watt per canale e 20 watt per il woofer, invece Signature OLED88Z29LA arriva ad erogare 80 watt, di cui 40 per il woofer.

Anche la parte della connettività è stata curata a dovere, a partire da Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0 con Surround Ready per aggiungere una coppia di speaker wireless LG come satelliti posteriori; vanno segnalate soprattutto le quattro porte HDMI 2.1 con supporto alla banda 48 Gbps; i TV OLED 8K Serie Z2 gestiscono segnali in ingresso 8K fino a 60p o Ultra HD a 100p / 120p. A completamento della dotazione, si trovano eARC, Auto Low Latency Mode e Variable Refresh Rate (HDMI Forum VRR, Nvidia G-SYNC e FreeSync di AMD). Dolby Vision può essere sfruttato anche per il gaming con giochi a 120 Hz.

Per quanto riguarda la parte smart, i due modelli arrivano sul mercato con il sistema operativo proprietario webOS 22, la più recente iterazione della piattaforma di LG dedicate alle smart TV che dispone, tra le altre cose, della funzione MultiView, la quale consente di guardare contemporaneamente due finestre affiancate oppure di utilizzare insieme due applicazioni diverse. In aggiunta a questo, merita una menzione la funzione Always Ready, grazie alla quale è possibile sfruttare l’assistente vocale persino a TV spenta. Non manca la compatibilità con AirPlay 2, Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant, sfruttabili sia mediante i microfoni dei TV che mediante il telecomando in dotazione, una versione premium del Magic Remote.

Prezzi e disponibilità

I TV OLED 8K Serie Z2 vengono venduti con 5 anni di garanzia sul pannello: nei primi 2 anni sono coperti i costi dei componenti e la manodopera, dal terzo anno la manodopera è a carico del cliente. La serie Z2 è già presente sullo store ufficiale di LG Italia con tanto di prezzi, tuttavia si parla di disponibilità a breve, dunque l’acquisto non è ancora possibile. Eccoli:

LG OLED77Z29LA a 9.999 euro a questo link;

a 9.999 euro a questo link; LG Signature OLED88Z29LA a 24.999 euro a questo link.

