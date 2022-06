In occasione dell’evento di Berlino appena concluso, Huawei ha presentato al pubblico europeo tre nuovi prodotti: un paio di cuffie true wireless premium, le Huawei FreeBuds Pro 2 e due portatili, Huawei MateBook D 16 e MateBook 16s. Non è la prima volta che ve ne parliamo su queste pagine perché il produttore li aveva già annunciati nelle scorse settimane per altri mercati. Oggi abbiamo tuttavia l’ufficialità sul nostro, con tanto di prezzi e offerte di lancio già disponibili. Pertanto seguiteci per scoprire meglio tutti i dettagli e le particolarità di questi nuovi prodotti.

Caratteristiche e funzioni delle cuffie Huawei FreeBuds Pro 2

Qualità audio

Partiamo dalle Huawei FreeBuds Pro 2, un paio di cuffie true wireless di tipo in-ear sviluppate in collaborazione con la compagnia audio Devialet. Il doppio speaker interno a ogni auricolare è una delle loro particolarità che, grazie al coordinamento del sistema Ultra-hearing True Sound Dual Drive, dà il suo meglio nella qualità audio. Gli alti sono trattati da un diaframma planare, alle frequenze medie e basse pensa invece un driver dinamico a quattro magneti. Lo spettro sonoro coperto è davvero notevole: da 14 Hz a 48 kHz.

Utile per adattare al meglio il suono a seconda di come vengono indossate l’equalizzatore adattivo che, assieme al protocollo audio LDAC, offre una qualità audio di livello elevato con trasmissioni del segnale fino a 990 kbps. La certificazione HWA e Hi-Res Audio Wireless, fanno il resto.

Cancellazione del rumore

Contribuisce a rendere le Huawei FreeBuds Pro 2 un modello di pregio e al tempo stesso del tutto versatile la tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Si tratta di un sistema basato su 3 microfoni e su un microfono a sensore osseo addizionale capace di aumentare la profondità media dell’ANC del 15% rispetto al modello precedente. Utile per questo anche l’ANC intelligente 2.0 che è in grado di identificare con precisione lo scenario e selezionare di conseguenza la modalità di cancellazione del rumore più adatta. Numeri alla mano, la capacità di intervento tocca addirittura i 47 dB di riduzione.

Sempre in questo particolare ambito rientra la tecnologia di cancellazione del rumore Pure Voice che interviene durante le chiamate. È basata su un sistema che Huawei chiama 4-mic Call Noise Cancellation, il quale, combinato con un algoritmo di rete neurale esclusivo, assicura un’elevata qualità sonora in chiamata nella maggior parte degli scenari quotidiani.

Le altre funzioni e l’autonomia

Per il resto, al di là della certificazione IP54 contro schizzi d’acqua e polvere, le Huawei FreeBuds Pro 2 assicurano una connessione continua con due dispositivi per cambiare automaticamente dispositivo senza le fastidiose quanto obbligate disconnessioni e riconnessioni, funzione supportata sia da smartphone e tablet, che da PC. Utile per questo anche Audio connection Centre, una funzione con cui vedere gli ultimi dieci dispositivi connessi alle cuffie.

Ma quel che più urge sottolineare è la questione autonomia. Le Huawei FreeBuds Pro 2 durano fino a 4 ore con ANC attivo, 6,5 quando disattivato. Sfruttando tuttavia la custodia di ricarica è possibile toccare le 30 ore, che scendono a 18 con ANC. Da segnalare che supportano anche la ricarica inversa tramite smartphone o tablet.

Le immagini

Huawei MateBook D 16 e 16s nei dettagli

Huawei MateBook D 16

Voltiamo pagina e passiamo ai portatili partendo da Huawei MateBook D 16, il più economico dei due. Si tratta di un notebook classico, di fascia medio-alta considerando il processore che monta, un Intel Core i5 o i7 di dodicesima generazione di serie H. Niente schede grafiche dedicate, tuttavia, ma una classica Intel Iris Xe che, affiancata ai 16 GB di RAM e ai 512 GB SSD si presenta come una configurazione standard, giusta per i tempi che corrono.

Lo schermo è un 16 pollici di tipo IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) con densità di 141 ppi e rapporto di forma 16:10, la norma ormai. Piuttosto elevato il rapporto schermo-corpo, pari al 90%, uno dei motivi che lo rende diciamo adatto a un uso in mobilità, nonostante le dimensioni del display. Il peso di 1,7 kg contribuisce non poco.

Per il resto, bisogna menzionare la fotocamera frontale con lente grandangolare a 1080p, la presenza di due altoparlanti e 4 microfoni, la compatibilità con le funzioni Super Device per un’esperienza multi-dispositivo, di un lettore di impronte digitali, del Bluetooth 5.1, e di una ricca dotazione di porte con ingresso jack audio da 3,5 mm, HDMI 2.0, due USB C, una USB A 3.2 e una USB A 2.0. La batteria, infine, è da 60 Wh compatibile con la ricarica a 65 W. Qui trovi la nostra recensione.

Huawei MateBook 16s

L’altro portatile che Huawei ha presentato oggi sul mercato è MateBook 16s. Si tratta di un notebook di fascia più elevata, che si presenta con uno schermo IPS da 16″ con risoluzione 2520 x 1680 pixel che offre una gamma cromatica 100% sRGB, rapporto di contrasto di 1500:1, e luminosità di 300 nit. Sotto il cofano c’è anche in questo caso una CPU Intel Core di dodicesima generazione i7-12700H con annessa la GPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

La fotocamera frontale è da 1080p, i microfoni e gli altoparlanti sono due. Non manca nemmeno su Huawei MateBook 16s il supporto alla soluzione Super Device citata sopra, notebook che vanta un lettore di impronte digitale, Bluetooth 5.2 e un’ampia dotazione di porte (jack audio da 3,5 mm, una HDMI 2.0, una Thunderbolt 4, una USB di tipo C e due USB A 3.2). Oltre a Windows 11, e al peso di 1,99 kg, resta da menzionare la batteria, da ben 84 Wh, compatibile con la ricarica a 90 W via USB C.

Disponibilità e prezzi italiani di Huawei FreeBuds Pro 2, MateBook D 16 e 16s

Cosa sapere per acquistare le cuffie

Le Huawei FreeBuds Pro 2 sono disponibili in tre colori (Silver Frost, Ceramic White e nel nuovo Silver Blue), e costano di listino 199,90 euro. È possibile acquistarle già da oggi su Huawei Store, giorno a partire dal quale è in vigore un’offerta di lancio che permette di portarsele a casa scontate di 30 euro con il codice AFREEBUDS, che include fra l’altro una custodia, 3 mesi di Huawei Video, 14 giorni di Qello Concert e 3 mesi di Huawei Music.

Scaduto questo primo periodo promozionale, sappiate che dal 12 luglio al 17 agosto chi acquista le Huawei FreeBuds Pro 2 su Huawei Store otterrà in regalo la Huawei Band 7, al posto dello sconto di 30 euro. Gli altri omaggi appena citati non cambiano.

Cosa sapere per acquistare Huawei MateBook D 16 e 16s

Huawei MateBook D 16 in versione i7-12700H con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD costa 1.299 euro di listino. È disponibile all’acquisto già da oggi su Huawei Store, 29 giugno 2022, giorno a partire dal quale è inclusa in omaggio l’estensione della garanzia di un anno. Stesso discorso per la versione con processore i5-12450H con stessa dotazione di memorie, che costa tuttavia 999 euro.

Entro l’11 luglio, in più, è possibile inoltre scegliere fra uno di questi prodotti in omaggio:

Huawei MatePad 11 versione Wi-Fi 6 – 64 GB

Huawei FreeBuds Pro, Mouse Swift e Display 23,8

Huawei MateView GT 27

E se ciò non bastasse, è disponibile anche un codice coupon richiedibile che permette di risparmiare 100 euro sull’acquisto, sempre su Huawei Store, sconto che vale solo per oggi, 29 giugno 2022, anche per il prodotto che segue.

Huawei MateBook 16s costa invece 1.699 euro, ed è disponibile nella sola versione con processore i7-12700H. È in vendita anche lui a partire da oggi su Huawei Store, dove è in vigore una promozione di lancio che permette di ottenere in regalo il monitor Huawei MateView, ma fino al prossimo 11 luglio.

