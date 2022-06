Il periodo più caldo dell’anno sta arrivando e non soltanto per una questione di temperature, ma anche a livello di offerte: come ben sapete, tra meno di un mese si terrà l’Amazon Prime Day 2022 e quest’oggi possiamo darvi una ghiotta anticipazione: a cavallo degli stessi giorni, verrà anche riproposta una promozione di grande successo dedicata ad Amazon Warehouse.

Amazon Warehouse: promozione per il Prime Day 2022

A questo punto, gli habitué dello shopping online avranno già capito perfettamente di cosa stiamo parlando, ma qualche chiarimento è senz’altro opportuno per tutti gli altri.

Amazon Warehouse, noto anche come Amazon Warehouse Deals, è una sorta di marketplace a sé stante dove è possibile acquistare prodotti usati ma anche come nuovi a prezzi spesso particolarmente vantaggiosi. Il tutto senza perdere i classici benefici di Amazon in merito alle spedizioni, al diritto di reso e all’assistenza clienti. Per maggiori dettagli su questa realtà, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, adesso concentriamoci sulla promozione in arrivo.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, verso la metà del mese di luglio, tutti i clienti iscritti ad Amazon Prime potranno accedere alle offerte del Prime Day 2022. Ebbene, negli stessi giorni e anche un po’ prima sarà possibile ottenere degli sconti interessanti anche sugli articoli della sezione Amazon Warehouse. Ecco tutti i dettagli che possiamo svelarvi in questo momento:

nel periodo compreso tra l’ 8 e l’ 11 luglio 2022 sarà possibile ottenere il 10% di sconto extra su una selezione di articoli premium Amazon Warehouse;

e l’ sarà possibile ottenere il su una selezione di articoli premium Amazon Warehouse; dal 12 al 13 luglio 2022 (dunque proprio durante l’Amazon Prime Day 2022), ci sarà il 20% di sconto extra su una più ampia selezione di articoli Amazon Warehouse.

Allo stato attuale non è ancora nota la lista completa degli articoli sui quali sarà possibile sfruttare gli sconti extra menzionati, tuttavia possiamo già dirvi che saranno due selezioni diverse di prodotti.

