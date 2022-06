Ritorna questa settimana il Red Friday MediaWorld, che la nota catena definisce come “Il vero Black Friday dell’estate” (al Black Friday 2022 mancano ancora diversi mesi). Le offerte riguardano tantissimi prodotti tech e sono valide sia online sia nei negozi aderenti per un’intera settimana, salvo esaurimento scorte.

Le migliori offerte del nuovo Red Friday MediaWorld (23-30 giugno 2022)

Le offerte del nuovo Red Friday MediaWorld sono disponibili sul sito e nei negozi fino al 30 giugno 2022 e riguardano tantissimi prodotti. Per non farvi perdere tra gli scaffali virtuali abbiamo selezionato apposta per voi i migliori sconti suddivisi per categoria: troviamo diverse promozioni targate Apple (iPhone, MacBook, iPad e non solo), ma anche notebook e monitor (Acer, Samsung, HP, MSI ed LG) e prodotti per la smart home di Google e Xiaomi.

Ecco le proposte più interessanti attualmente valide per il Red Friday MediaWorld:

Offerte Apple MediaWorld

Offerte informatica MediaWorld

Altre offerte MediaWorld

Come detto questa era solo una selezione dei prodotti in offerta con il Red Friday MediaWorld di questa settimana. Per consultare tutti gli sconti a disposizione sul sito della catena potete seguire il link qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, in modo da non perdervi le promozioni più interessanti del momento.

Offerte Red Friday MediaWorld

Potrebbe interessarti: Migliori notebook da lavoro di giugno 2022, ecco i nostri consigli