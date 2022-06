Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 11, quello che funge da aggiornamento opzionale per il mese di giugno, tramite Windows Update.

Il nuovo aggiornamento, codice KB5014668, oltre ad aggiornare il sistema operativo alla build 22000.778, porta con sé alcune novità (come gli elementi di rilievo nella ricerca) e va ad apportare migliorie e ad andare a correggere numerosi e fastidiosi bug.

Windows 11 build 22000.778: ecco i dettagli dell’aggiornamento KB5014668

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poco avviato il rilascio dell’aggiornamento cumulativo di giugno per Windows 11, contrassegnato dal codice KB5014668, che porta la build del sistema operativo alla versione 22000.778.

Questo nuovo aggiornamento arriva a una decina di giorni di distanza rispetto al Patch Tuesday di giugno, che aveva portato, tramite l’aggiornamento KB5014697, la build di Windows 11 alla versione 22000.739. Scopriamo tutte le novità principali.

Nella barra di ricerca arriva “Search Highlights”

La nuova versione di Windows 11, tuttavia, non si limita a portare ottimizzazioni e correzioni di bug ma introduce anche una nuova funzionalità che era stata già implementata in Windows 10, in occasione del Patch Tuesday di Aprile 2022: parliamo dell’introduzione dei “Search Highlights”, ovvero gli elementi di rilievo (ricerca in evidenza) nella sezione ricerca di sistema.

Come potete apprezzare dalla galleria seguente, premendo il tasto Windows (o il tasto di ricerca, attivabile dal percorso “Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni”), gli utenti possono trovare una barra di ricerca arricchita della nuova esperienza elementi di rilievo che presenta momenti significativi e interessanti del giorno, come festività, anniversari e fatti salienti del tempo, tanto a livello globale quanto a livello locale.

Per gli utenti aziendali, inoltre, gli elementi di rilievo includeranno anche gli aggiornamenti più recenti provenienti dalla propria organizzazione, oltre a suggerire persone, file e altro ancora.

Secondo quanto comunicato dalla stessa Microsoft, questa funzionalità è in rilascio graduale per gli utenti Windows 11 che la riceveranno nell’arco delle prossime settimane.

Le altre novità dell’aggiornamento

Oltre ad introdurre gli elementi di rilievo, il nuovo aggiornamento di Windows 11 include la risoluzione di tantissimi problemi delle precedenti versioni del sistema operativo, classico compito degli aggiornamenti cumulativi.

Tra i problemi risolti, spiccano un problema legato al funzionamento degli hotspot Wi-Fi, un problema che impediva al bluetooth di riconnettersi ad alcuni dispositivi audio dopo il riavvio dei dispositivi, un problema che impediva la riproduzione di clip video consecutive nei giochi che sfruttano la DirectX 12.

Questi erano solo alcuni dei miglioramenti e ottimizzazioni apportate: per maggiori informazioni o per conoscere il changelog completo dell’aggiornamento KB5014668 di Windows 11, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata sul portale del supporto Microsoft.

Come già detto in apertura, l’aggiornamento è in via di distribuzione tramite Windows Update: per verificarne la presenza e procedere con l’installazione, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update” e cliccare su Verifica disponibilità aggiornamenti.

