Puntuale come ogni secondo martedì del mese è arrivato il Patch Tuesday anche per il mese di aprile: con l’occasione, Microsoft ha aggiornato i suoi due ultimi sistemi operativi, Windows 10 e Windows 11, introducendo piccole novità e poco più.

Scopriamo cosa c’è di negli aggiornamenti KB5012599 di Windows 10 e KB5012592 di Windows 11, rilasciati nella giornata di ieri dal colosso di Redmond.

Windows 11: miglioramenti alle notifiche con la nuova build

Con il Patch Tuesday di aprile, Windows 11 riceve l’aggiornamento KB5012592 (build 22000.613) che, oltre ai classici aggiornamenti per la sicurezza del sistema operativo, aggiunge una piccola novità relativa alle notifiche pop-up, non menzionata nel changelog ufficiale di Microsoft ma riportata nel video dedicato all’aggiornamento, e poco più.

Nello specifico, il sistema operativo è ora in grado di mostrare contemporaneamente quattro notifiche di tipo avviso pop-up, tre delle quali con priorità elevata e una con priorità normale, relativamente alle app che utilizzano il sistema di notifiche di sistema per mandare promemoria o avvisi agli utenti.

Tra le altre piccole novità rientrano il fix a un problema che affliggeva OneDrive (quando veniva rinominato un file, questo veniva deselezionato) e il fatto che, cercando Widget nella barra di ricerca, l’utente verrà adesso reindirizzato alla pagina relativa nelle Impostazioni di sistema.

Per maggiori informazioni e per il changelog completo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del supporto Microsoft relativa a questo nuovo aggiornamento.

Windows 11 – aggiornamento KB5012592 (build 22000.613) – Supporto Microsoft

Windows 10: il nuovo aggiornamento introduce la ricerca in evidenza

È tempo di Patch Tuesday anche per Windows 10 che riceve l’aggiornamento KB5012599 (build 19044.1645 per la versione 21H2, build 19043.1645 per la versione 21H1, build 19042.1645 per la versione 20H2). Il pacchetto di aggiornamenti è lo stesso per tutte e tre queste versioni, e contiene sia miglioramenti per la sicurezza del sistema operativo che una piccola novità.

Tra i miglioramenti relativi alla sicurezza, il nuovo aggiornamento risolve un problema che causava una vulnerabilità Denial of Service nei volumi condivisi cluster (CSV).

L’ultimo aggiornamento di Windows 10 introduce la nuova funzionalità di ricerca in evidenza, già avvistata nelle build del programma Insider e finalmente disponibile nella versione stabile del sistema operativo: si tratta di un aggiornamento grafico per Windows Search (la Ricerca in Windows) che può adesso fornire suggerimenti su contenuti basati a particolari eventi (nell’immagine seguente, viene riportato l’esempio con l’imminente Giornata della Terra).

Agli utenti che eseguono l’accesso con account aziendali, invece, vengono mostrati contenuti inerenti alla loro organizzazione, come contatti importanti o file recenti. Potete trovare maggiori informazioni sulla funzionalità, direttamente nel post dedicato sul blog della Tech Community di Microsoft.

Per maggiori informazioni e per il changelog completo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del supporto Microsoft relativa a questo nuovo aggiornamento.

Windows 10 – aggiornamento KB5012599 (build 1904x.1645) – Supporto Microsoft

Come aggiornare Windows 10 e Windows 11

Le nuove build sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono Windows 10 e Windows 11 e, specie per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi:

Windows 10: “Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Verifica disponibilità aggiornamenti”

Windows 11: “Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti”

