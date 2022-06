Una build — Dev o Beta che sia — dopo l’altra diventa sempre più evidente la volontà di Microsoft di portare un maggior numero di contenuti dinamici all’interno della taskbar di Windows 11, con particolare riferimento allo sfruttamento dei nuovi widget. Intanto, proprio sulla barra delle applicazioni si prospetta un gradito ritorno: la barra di ricerca.

Negli ultimi giorni abbiamo parlato delle ottimizzazioni del sistema operativo di Microsoft (e di Edge) per i giochi, della possibilità di installare la preview di Windows 11 22H2, della situazione caotica relativa agli HDD, della funzione di ripristino delle app e delle schede in Esplora file con la Windows 11 Insider Preview Build 25136. Quest’oggi ci riallacciamo ad un discorso affrontato proprio con quest’ultima build per vederne qualche dettaglio in più.

Windows 11: widget dinamici nella taskbar

Una delle novità più interessanti di Windows 11 è senz’altro individuabile nel drawer dei widget, che può essere inquadrato come una versione aggiornata e potenziata di “Notizie e interessi” di Windows 10. Se da una parte “Notizie e interessi” di Windows 10 è tutto incentrato su notizie e titoli vicini agli interessi dell’utente, i widget di Windows 11 raccolgono notizie, meteo, risultati sportivi e prezzi del mercato azionario all’interno di un widget dalle dimensioni ridotte.

Partendo proprio dall’esempio del meteo, che mostra temperatura e condizioni nella barra delle applicazioni, tale funzione è conosciuta con il nome di “dynamic content for taskbar”; ebbene, il piano del colosso di Redmond ne prevede l’utilizzo anche con altri tipi di informazioni. Proprio come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, infatti, alla visualizzazione di contenuti live dal widget del meteo, si aggiungeranno gli aggiornamenti in tempo reale dei widget dedicati allo sport, alla finanza e alle breaking news. La comodità della funzione è presto detta: gli utenti vedranno a colpo d’occhio molte più informazioni aggiornate, senza dover neppure eseguire un click. La rotazione dei widget sarà automatica. A questo punto non si può che ribadire il disappunto per il fatto che ancora non si parli di possibilità di personalizzazione.

La funzione appena descritta è attualmente disponibile nel solo canale Dev e dovrebbe arrivare per tutti soltanto con la build Windows 11 22H2.

Altri cambiamenti in arrivo

Quella appena descritta, però, non è la sola nuova funzione in arrivo per la taskbar di Windows 11, che presto potrà contare anche su una barra di ricerca che ricorda quella già presente su Windows 10.

A differenza della versione precedente, la barra delle applicazioni di Windows 11 non mette a disposizione una barra di ricerca, ma soltanto una piccola icona dedicata accanto al tasto Start. Come potete vedere dall’immagine seguente, Microsoft ha intenzione di portare anche su Windows 11 una barra simile a quella cui tanti utenti sono stati abituati per anni; la barra di ricerca non farà altro che aprire Windows Search.

In tutto questo, Windows 11 presenta ancora delle lacune: continua a mancare all’appello un menu tasto destro vero e proprio, così come la possibilità di separare le icone della barra delle applicazioni; in riferimento a quest’ultima, Microsoft ha già confermato che funzioni come il suo spostamento non sono ritenute prioritarie.

