Come da prassi, il secondo martedì del mese corrisponde al Patch Tuesday di Microsoft, occasione in cui il colosso di Redmond aggiorna il proprio sistema operativo Windows 11 apportando correzioni relative alla sicurezza.

Oltre alle classiche correzioni, con l’aggiornamento di oggi, martedì 14 giugno 2022, Microsoft introduce la nuova funzionalità Spotlight, giunta su tutti i computer che eseguono l’ultimo sistema operativo di Redmond dopo mesi e mesi di presenza esclusiva sui computer degli Insider.

Windows 11 si aggiorna e riceve Spotlight

Come anticipato in apertura, per Windows 11 è arrivato il Patch Tuesday del mese di giugno 2022: il nuovo aggiornamento, obbligatorio per tutti, è contrassegnato dal codice KB5014697 e porta il numero di build del sistema operativo alla 22000.739.

Oltre ad introdurre le solite e numerose migliorie, rilascia a tutti coloro che aggiornano la nuova funzionalità Spotlight, provata a lungo dai beta tester iscritti al programma Windows Insider e, in realtà, già rilasciata lo scorso 24 maggio in forma di aggiornamento cumulativo opzionale.

Per chi se lo stesse chiedendo, la funzionalità Spotlight di Windows 11 consente agli utenti di utilizzare come sfondo del proprio computer quelle immagini di sfondo quotidiane a rotazione che, finora, potevano essere sfruttate unicamente sulla schermata di blocco del computer.

Ci sono altre piccole novità portate in dote dalla nuova build. La prima riguarda i widget: nel caso in cui un utente sfrutti più monitor, i widget vengono visualizzati sul monitor di destra. Le altre sono, più che altro, classificabili tra i correttivi: è stata infatti apportata una correzione alle icone delle app che apparivano sfocate nei risultati di ricerca ed è stata migliorata la velocità di trasferimento dei file.

A parte queste novità tangibili, il nuovo aggiornamento di Windows 11 contiene vari miglioramenti relativi alla sicurezza e alle funzionalità intrinseche del sistema operativo.

Per maggiori informazioni o per conoscere il changelog completo dell’aggiornamento KB5014697 di Windows 11, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata sul portale del supporto Microsoft.

L’aggiornamento è in via di distribuzione tramite Windows Update: per verificarne la presenza e procedere con l’installazione, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update” e cliccare su Verifica disponibilità aggiornamenti.

