Finalmente ci siamo: tramite un post sul blog ufficiale, il vice-presidente senior della platform experience di PlayStation, Hideaki Nishino, ha annunciato l’imminente rilascio di una delle funzionalità promesse e più attese sulla PlayStation 5.

In settimana, infatti, Sony avvierà il rilascio a livello globale di un aggiornamento software per la PS5, contenente il supporto al VRR (refresh rate variabile).

PlayStation 5: in settimana arriva il supporto al VRR

La console next-gen di Sony si appresta a ricevere una funzionalità, promessa dal team di sviluppo, ma quanto mai attesa da tutti i videogiocatori: parliamo del supporto al VRR, ovvero il refresh rate variabile (o frequenza d’aggiornamento variabile, se preferite).

Lo scorso mese il team di sviluppo aveva aggiornato la community PlayStation sullo stato dei lavori per implementare il supporto al VRR sulla PlayStation 5, non dando però tempistiche specifiche sull’arrivo della funzionalità.

Le parole di Hideaki Nishino, però, hanno tutt’altro tono e confermano l’arrivo già in settimana dell’aggiornamento, che consentirà ai videogiocatori su PlayStation 5 di sfruttare il VRR su TV e monitor compatibili con lo standard HDMI 2.1.

La tecnologia di cui stiamo parlando è quella che permette ai display di adattare la propria frequenza di aggiornamento in base al contenuto mostrato, in modo da abbassarsi al minimo in caso di contenuto statico (testo, immagini) e di aumentare man mano che il contenuto sia “movimentato”.

Sarà quindi un vero e proprio toccasana per i videogiocatori, che potranno godere di un’esperienza migliorata, con meno artefatti visivi (come frame pacing o screen tearing) e maggiore fluidità.

Su quali giochi si potrà sfruttare il refresh rate variabile?

Sebbene i titoli in uscita potranno godere sin dal principio del supporto al VRR, i titoli per PlayStation 5 pubblicati in precedenza potrebbero essere ottimizzati per supportare la tecnologia tramite una patch di gioco.

Viene, inoltre, fornita una lista preliminare dei titoli esistenti che riceveranno il supporto alla VRR:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Come abilitare il VRR su PlayStation 5?

L’aggiornamento che introdurrà il supporto alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR) sulla console PlayStation 5 verrà rilasciato già durante questa settimana. Per aggiornare la PS5, basterà mantenerla connessa alla rete: la console avviserà l’utente della presenza di un aggiornamento.

Una volta ricevuto il supporto al VRR, questo verrà automaticamente attivato quando verranno giocati titoli supportati, qualora il monitor o la tv al quale è collegata la PlayStation 5 sia compatibile con HDMI 2.1 e supportasse il VRR.

Tramite le impostazioni, nella sezione “schermo e video”, sarà possibile disattivare la funzionalità; in alternativa, si potrà scegliere di abilitarla anche per quei giochi che non la supportano: in questo caso, si potrebbero ottenere benefici ma anche effetti grafici imprevisti.

Il team di sviluppo mette inoltre le mani avanti, dicendo che “i risultati possono variare a seconda del TV in uso, del gioco e della modalità visiva selezionata”, e rende disponibili ulteriori informazioni sulle impostazioni relative al VRR per la PlayStation 5 tramite una pagina dedicata sul supporto ufficiale.

