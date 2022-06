In data odierna, 7 giugno 2022, Polestar ha deciso di annunciare ufficialmente che la sua prossima auto elettrica, vale a dire il SUV ad alte prestazioni Polestar 3, farà il suo debutto mondiale a ottobre 2022. Nella stessa sede, il produttore ha mostrato la vettura nel suo aspetto definitivo e ne ha svelato alcune specifiche.

Questo nuovo annuncio è arrivato dopo che nella serata di ieri l’azienda svedese di auto elettriche aveva già reso noto il prossimo arrivo di Apple CarPlay sulla già esistente Polestar 2 e la futura implementazione della nuova generazione di CarPlay sui modelli del marchio.

Polestar 3: il lancio del SUV EV si avvicina

Che il lancio del primo sport utility vehicle EV ad alte prestazioni firmato da Polestar sia vicino non è poi una notizia nuova: ve ne avevamo già parlato in tempi non sospetti, quando vi avevamo altresì riferito dell’arrivo della casa svedese sul mercato italiano entro fine anno.

Il segmento dei SUV è molto proficuo — è uno di quelli con margini e crescita più ampi dell’industria di riferimento, in special modo negli Stati Uniti — per questo motivo la scelta di entrarvi non sorprende, comunque, vista la fascia in cui Polestar 3 andrà a posizionarsi, la concorrenza con la quale dovrà fare i conti sarà decisamente agguerrita, comprendendo nomi come Tesla Model X, Audi E-tron, Mercedes-Benz EQE, Rivian R1S e non solo.

Per questo motivo è utile andare a scoprire alcuni dati tecnici che Polestar ha condiviso proprio oggi in sede di annuncio. In primo luogo, è stato comunicato che più avanti la Polestar 3 verrà dotata del sistema di guida autonoma in autostrada basato sul sensore LiDAR dell’azienda Luminar — descritto dal produttore come il migliore nella sua categoria — e sulla potenza di calcolo della piattaforma centralizzata NVIDIA.

All’arrivo sul mercato, Polestar 3 si presenterà in una configurazione con motore doppio e una grande batteria, con un’autonomia prevista di oltre 600 km (WLTP).

A questo possiamo aggiungere anche la presenza della nuova generazione di Apple CarPlay.

Immagini, lancio e produzione

Il produttore, che già in precedenza lo aveva mostrato camuffato, ha svelato in anticipo anche il design completo della vettura, come potete vedere dall’immagine di copertina e dalla galleria che segue.

È stato altresì confermato che la produzione della Polestar 3 dovrebbe partire all’inizio del 2023 e che si svolgerà negli Stati Uniti e in Cina. Visto che ci sono ancora alcuni mesi a separarci dalla presentazione globale, non sono stati ancora svelati i mercati di lancio iniziali, nei quali la casa svedese prevede di aprire gli ordini già a partire dal giorno del debutto.

Le parole del CEO e i piani per il futuro di Polestar

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha parlato in questi termini del nuovo modello e della sua importanza per il futuro del marchio:

«La Polestar 3 è il SUV dell’era elettrica. L’identità del nostro design si evolve attraverso questo grande e lussuoso veicolo elettrico di fascia alta, con caratteristiche del marchio forti e distintive. Con questo modello restituiamo al SUV la sua anima sportiva, restando fedeli alle nostre radici di produttore orientato alle performance. Si tratta di una tappa fondamentale per la nostra azienda, che ne potenzia la traiettoria di crescita e inaugura una nuova fase per noi».

A proposito di piani per il futuro, proprio a partire dalla Polestar 3 il produttore svedese conta di lanciare un veicolo nuovo ogni anno nei prossimi tre anni. Inoltre, non ha nascosto la propria volontà di incrementare la propria presenza in almeno 30 mercati globali entro la fine del 2023, così da riuscire a tenere fede alla dichiarata ambizione di decuplicare le vendite globali, passando da circa 29.000 veicoli venduti nel 2021 a circa 290.000 entro la fine del 2025. Infine, Polestar ha annunciato la propria intenzione di quotarsi sul Nasdaq attraverso una business combination con Gores Guggenheim, Inc., che dovrebbe essere conclusa già entro la prima metà del 2022 (dunque in tempi particolarmente stretti).

