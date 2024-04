Il mondo dei professionisti sta cambiando alla velocità della luce grazie al mondo AI, la conseguente è la ricerca di una dotazione tecnica diversa. Sono sempre meno richiesti i notebook da lavoro comparabili a workstation mobile mentre si sta allargando la fetta di professionisti che vogliono una macchina trasportabile con dimensioni umane e senza nessun tipo di rinuncia qualitativa.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED fa esattamente questo. Risponde alla perfezione alle esigenze dei professionisti, sia in termini di flessibilità di utilizzo e sia in termini qualitativi. Il tutto risultando un notebook normale anche se in realtà nasconde tanche chicche e non si parla solo di AI.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED design

ASUS Vivobook Pro 15 OLED trasmette la sua anima pro da ogni punto di vista, le linee sono di carattere, il design è elegante ma serioso, a tratti roccioso. Sembra un notebook pensato per essere elegante sulla scrivania senza dare l’impressione allo stesso tempo di avere un corpo fragile.

Effettivamente la certificazione militare MIL-STD 810H serve proprio a questo, il Vivobook di ASUS è pensato per resistere a tutti gli stress fisici derivati dal prolungato utilizzo quotidiano. La costruzione è impeccabile, bel mix di materiali resistenti senza risultare troppo pesante, il peso è intorno agli 1.8 kg.

Anche la cerniera risulta fluida, stabile, ulteriore segno di qualità nell’assemblaggio. Riguardo al set di porte non c’è nulla fuori posto: due USB-C (una Thunderbolt 4 e l’altra 3.2 Gen 2), una USB-A 3.2 Gen2 e una HDMI. Si conclude con un jack audio, un comodissimo SD Slot e la Gigabit Ethernet.

Accedere all’interno è semplicissimo ed è anche tutto aggiornabile, una bellissima notizia. Il modulo SSD M.2 è sostituibile, la scheda Wi-Fi è sostituibile ed anche un solo slot di RAM SO-DIMM DDR5, una scelta insolita ma meglio di non avere RAM aggiornabile come su tanti altri notebook recenti.

Il sistema di dissipazione del calore è composto da ben 5 heat pipe affiancate da due ventole e tre radiatori. Un sistema rinominato IceCool Pro in grado di tenere a bada ben 125 W totali su CPU e GPU e di garantire una certa silenziosità in modalità Bilanciata.

Prima di passare alle altre sezioni, vale la pena menzionare alcune caratteristiche aggiuntive: non c’è un sensore di impronte digitali per Windows Hello ma c’è la webcam IR da 5 Megapixel per lo sblocco del volto e che offre funzioni di rilevamento della presenza per aumentare sicurezza e privacy, autoframe, diversi effetti. Inoltre per chi tiene molto alla privacy c’è anche uno shutter fisico.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED tastiera e trackpad

Passando alla tastiera e al trackpad siamo davanti ad una killer combo grazie alla presenza della DialPad di ASUS. Questo piccolo controller fisico integrato nel trackpad non è una novità in casa Asus, è una dial molto comoda e dopo anni anche discretamente integrata nei software di terze parti. Per quanto riguarda il trackpad vero e proprio, è abbastanza grande, offre una precisione importante, è ben scorrevole e grazie alla dial sarà più facile dire addio al mouse anche per lavori di precisione.

Il layout della tastiera è bello denso, c’è la presenza del tastierino numerico che in tanti apprezzato ed anche alcuni tasti personalizzati che prima o poi torneranno utili. I keycaps hanno una porosità ottima, il rimbalzo è rapido, la corsa è fluida e la stabilità è ai massimi livelli. La retroilluminazione è precisa, tutto è al posto giusto. Scrivere testi lunghi non sarà un problema, avere macro particolari nemmeno, la produttività è massima grazie a questo mix tra tastiera ottima, trackpad affidabile e dial comodissima.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED display e audio

Il naming OLED di questo Vivobook non lascia scampo all’immaginazione. Su questo ASUS Vivobook Pro 15 OLED c’è uno dei display OLED su notebook più belli in circolazione. Lo schermo da 15.6″ in formato 16:9 (peccato per l’aspetto di forma), la risoluzione è 3K con una copertura tipica del 100% P3. Il display supporta l’HDR con certificazione TrueBlack600 e, nonostante sia un OLED, offre una luminosità più che apprezzabile, con oltre 600 nit di picco, particolarmente evidenti durante la visualizzazione di contenuti HDR.

Il resfresh rate è fino a 120 Hz e rende l’utilizzo del sistema operativo molto più fluido e piacevole, tutto in combo ai tempi di risposta di un OLED che sono bassissimi. Il display è anche certificato Pantone con una calibrazione di fabbrica ottima ed è anche certificato per emettere meno luce blu, quella che affatica la vista durante le sessioni di lavoro più intese. Lui è un notebook per professionisti, la luce blu è il primo nemico della produttività, qui è stato ridotta.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED è un ottimo notebook per consumare contenuti e per produrli, ha uno dei migliori display sul mercato. Il tutto accompagnato da una combo di speaker stereo che producono un suono potente con un volume massimo alto, una dinamica piacevole, un suono deciso e pulito. Nota di merito per i microfoni integrati davvero di ottima qualità.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED scheda tecnica

Specifiche tecniche del modello in prova: Processore Intel Core Ultra 7 155H

RTX 4060

24 GB RAM LPDDR5 6400 MHz

1 TB SSD NVMe PCIe 4.0

Display 15.6″ 3K OLED 120Hz HDR TrueBlack600

2 speaker

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

2 USB-A 3.2 Gen1

1 USB-C 3.2 Gen2

1 USB-C Thunderbolt 4

1 HDMI

1 SD

1 RJ45

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 75 Wh

Webcam 5 Megapixel IR Windows Hello

ASUS Vivobook Pro 15 OLED prestazioni

Microsoft, Intel e NVIDIA si stringono le mani per permettere ad ASUS di tirare fuori un notebook stabile, veloce ed affidabile per i professionisti. Questo Vivobook Pro 15 OLED non è solo un notebook scattante, è la risultante di un mix di hardware ben scelto e di un software completo e ottimizzato.

Chi lavora con la creazione di contenuti con la suite Adobe beneficia delle accelerazioni di Intel e NVIDIA Studio, sia per le immagini che per i video. I programmatori possono contare su un Core Ultra 7 potente, mentre chi lavora in 3D dispone di una RTX 4060 con driver STUDIO che offre performance soddisfacenti con CUDA, ray tracing, DLSS, Frame Generator, OptiX, e così via.

Poi c’è tutto il mondo AI accelerato dalla GPU GeForce RTX e dalla NPU di Intel Core Ultra. Qui ASUS lascia libertà ai vari professionisti di personalizzarsi il notebook con le AI app che più preferiscono. A differenza di altri notebook verticali per Ai con tante app preinstallate, ASUS ha deciso di fornire un sistema pulito in modo da essere customizzato come meglio si crede senza dover disinstallare ciò di cui non si ha bisogno.

Tralasciando il parco di ottimizzazioni software, è chiaro che la combo Intel + NVIDIA su questo VivoBook sia dominante. Il Core Ultra 7 155H dispone di ben 16 core, 22 thread a 4.8 GHz sui P-core, 3.8 su E-core e 2.5 GHz su LP E-Core. La RTX 4060, invece, ha 8 GB di RAM GDDR6 dedicata che risultano molto utili. La combo CPU + CPU arriva fino a 125 W, circa 60 di picco per la CPU con operazioni che la impegnano di più mentre 80 per la GPU durante le operazioni che la pressano di più. Ovviamente in base alle operazioni la potenza a disposizione delle componenti viene dinamicamente allocata dove serve di più.

Durante l’utilizzo intenso della CPU e della GPU, utilizzando il profilo Full Speed, il rumore delle ventole aumenta e si fa sentire. C’è però una modalità Silenziosa dove le prestazioni restano più che valide per operatività non troppo spinta senza però avere il fruscio delle ventole in sottofondo, è la modalità consigliata per il daily use.

Le temperature durante un uso reale, come ad esempio in applicazioni di produttività o gaming, sono buone. La CPU supera gli 88° ed è la componente che scalda di più perché la GPU rimane stabile a 75°. Nei benchmark, che tendono ad essere sempre un po’ esagerati, la CPU può toccare anche i 96°, mentre la GPU non è mai problematica con un picco di 80°.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED gaming

ASUS Vivobook Pro 15 OLED si comporta molto bene anche nel gaming grazie alla RTX 4060 e al DLSS 3.5 con frame generator. Giocare alla risoluzione massima di 3K è impensabile forse qualche eSport regala ancora un frame rate decente ma un tripla a con una 4060 in risoluzione 3K non è nemmeno lontanamente immaginabile. Ottima però la presenza del MUX switch che spesso si trova solo su notebook gaming.

Il consiglio è di giocare con la risoluzione al FullHD mantenendo sempre lo schermo intero con DLSS per provare a maxare i 120 Hz dello schermo anche sui titoli più tosti. Ovviamente non si riuscirà a a stare sempre intorno ai 120 fps per i titoli più duri, si sta pur sempre parlando si un notebook da lavoro e non gaming, nonostante ci sia una RTX all’interno.

Il punto è che giocare con un bel display OLED a 120 Hz con certificazione trueBlack600 Display HDR come su questo Vivobook vi farà scendere a compromessi con i dettagli, magari un DLSS spinto perché è proprio il display a compensare tutto il resto. Tempi di risposta bassissimi per gli eSport e poi con HDR un tripla a anche non maxato è assolutamente un piacere da vedere.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED autonomia

La batteria di ASUS Vivobook Pro 15 OLED è da 75 Wh che offre fino a 8 ore di utilizzo con un uso normale, grazie all’efficienza degli E-core del Core Ultra 7 ed anche qualcosa in più se utilizzato per multimedialità grazie ai nuovi LP E-Core.

Nel caso di un utilizzo estremamente intenso, con CPU e GPU sollecitate al 100%, la batteria si esaurisce in circa un oretta e mezza ma è il solito scenario irrealistico, è impossibile maxare CPU e GPU al 100% per un tempo prolungato se non in benchmark. ASUS Vivobook Pro 15 OLED supporta la ricarica rapida tramite un alimentatore da 200 W incluso nella confezione, in 30 minuti si porta a casa oltre il 50%, assolutamente non male.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED conclusioni

ASUS Vivobook Pro 15 OLED è assolutamente convincente. Molti di voi si chiederanno come potrebbe non essere convincente un notebook da quasi 2000 euro, vi invitiamo a dare uno sguardo alle nostre rubriche, anche a TopBook, per rendersi conto di quanti siano i notebook di fascia alta realmente validi e consigliabili. Spoiler, pochi e questo Vivobook rientra tra quelli.

Certo costa tanto, 1999 Euro sono un listino importante per la scheda tecnica proposta ma in giro si trova già a prezzi più contenuti, 1799 euro più, euro meno sono un punto di partenza già più ragionevole e verosimilmente destinato a scendere anche quello.

Però questo ASUS Vivobook Pro 15 OLED li vale tutti quei soldi, in particolare se state cercando un notebook da lavoro che possa dare nel concreto una mano anche alla quotidianità più spicciola. Non è un notebook enorme, non ha rinunce qualitative, eccelle in alcuni aspetti come il display da fuoriclasse ed ha anche alcune chicche niente male.

Se rientrare in quella categoria di professionisti che da una macchina del genere sanno trarre vantaggio, prendetelo senza pensieri. Se invece siete un utente consumer classico, al prezzo giusto, potrebbe essere una buona occasione anche per voi, se ovviamente state cercando una macchina al top.