Qualche ora fa Apple ha aperto gli ordini per il “nuovo” MacBook Pro 13″ con chip M2. Come immaginabile, visti i pochi cambiamenti che questo portatile porta sul piatto, è proprio il modello meno atteso e che ha fatto più storcere il naso alla WWDC 2022 ad arrivare per primo sul mercato italiano e internazionale. È possibile ordinarlo da oggi direttamente dall’Apple Store (ma anche su Amazon), store che al momento non ha ancora in catalogo i veri e propri protagonisti dell’evento citato, i MacBook Air M2, che invece vedremo più in là.

MacBook Pro 13″ con chip M2 è acquistabile in preordine in Italia

MacBook Pro 13″ M2 in breve

Per chi non lo sapesse, le novità di MacBook Pro 13″ M2 sono sotto la scocca. A differenza dei nuovi Air, che sono stati completamente rivisti nel design e in tutti i componenti, il nuovo Pro 13″ si differenzia dal modello che lo precede, quello con Apple Silicon M1, solo per la presenza del nuovo chip. La scocca è quindi la stessa, quella con la touchbar (lo vedete in copertina), tutti gli altri componenti pure: Apple Silicon M2 è l’unica (e grossa novità).

Vale la pena aprire una parentesi per dare tuttavia l’idea del peso che quest’ultimo componente gioca in un portatile. Solo ieri vi informavamo infatti sui primi test benchmark che hanno confermato il salto in avanti rispetto a M1, soprattutto in termini di prestazioni grafiche.

Un’ulteriore conferma arriva anche da un confronto messo nero su bianco da altri recenti benchmark che dimostrano come il nuovo MacBook pro 13″ M2 risulti perfino più potente del Mac Pro in versione base (con Intel Xeon W a 8 core), nonostante costi circa 5.000 euro in meno, per dire.

Dove acquistarlo in preordine

Chiusa questa parentesi, torniamo a MacBook Pro 13″ con chip M2 per parlarvi di prezzi e di indicazioni per acquistarlo, putacaso foste interessati. Ora che Apple ha aperto i preordini, ha tolto di mezzo la versione con Apple Silicon M1, finora disponibile come opzione. Al suo posto ci sono due versioni che è possibile acquistare: la base con 256 GB di archiviazione SSD da 256 GB a 1.629 euro e la versione con SSD da 512 GB, al prezzo di 1.859 euro.

Volendo, come al solito, è tuttavia possibile personalizzarlo dalla pagina dedicata, dove c’è la facoltà di scegliere fra 8, 16 o 24 GB di memoria RAM e fra 1 o 2 TB, oltre alle opzioni citate. Per inciso, si superano i 3.000 euro, anche senza aggiungere i software opzionali Final Cut Pro e Logic Pro.

Comunque, è necessaria una settimana per la consegna, in programma il 24 giugno, sia che lo prendiate sull’Apple Store, che su Amazon. Ecco i link per l’acquisto relativi, con entrambe le colorazioni disponibili (grigio siderale e argento):

