Circle Internet Financial si appresta a lanciare Euro Coin, stablecoin ancorata all’euro che può essere considerata la versione continentale di USDC, quella invece collegata al dollaro statunitense. A differenza di quest’ultima, però, la nuova stablecoin dovrebbe essere non soltanto uno strumento di trading, bensì rivolta anche ad applicazioni di carattere pratico, a partire dai pagamenti digitali.

Si tratta in effetti di un notevole segnale di fiducia per Circle, considerato il discredito riversato sull’intero settore da Terra (LUNA), il token crollato miseramente dopo aver fatto illudere un gran numero di investitori, i quali hanno lasciato miliardi dollari, stavolta reali, sul campo. Al tempo stesso si tratta di un’operazione che potrebbe restituire smalto all’intero settore delle criptovalute, dimostrando la veridicità del vecchio detto in base al quale la moneta buona scaccia quella cattiva. Andiamo quindi a vedere più da vicino il progetto per riuscire a comprenderne al meglio la portata.

Euro Coin: di cosa si tratta

Come abbiamo già ricordato, Euro Coin (EUROC) è una stablecoin ancorata all’euro come bene fisico di riferimento e garanzia. In base alle indicazioni contenute nel comunicato aziendale si tratterà di un token in grado di essere utilizzato non solo nelle transazioni di carattere finanziario, ma anche come strumento di pagamento, come messo del resto in rilievo da Jeremy Allaire, il CEO di Circle.

Le aziende potranno utilizzare i token EUROC al fine di spostare la liquidità garantita sotto forma di euro sulla catena. Inoltre potranno accettare ed effettuare pagamenti in euro a livello globale, i quali saranno saldati da Circle Claim in un arco di pochi minuti. Inoltre, sempre secondo Circle, gli utenti hanno l’opportunità di accedere ai mercati dei capitali crittografici non solo per il trading, ma anche per il prestito degli stessi.

Il lancio avverrà il prossimo 30 giugno sulla blockchain di Ethereum, sotto forma di token ERC-20 per poi essere esteso subito dopo alle blockchain aggiuntive compatibili con questo formato. Anche i portafogli elettronici (wallet) destinati a custodire i gettoni virtuali dovranno esserlo, per poterlo fare. Tra i diversi ecosistemi che supporteranno EUROC ricordiamo Binance, Huobi Global, FTX, Bitstamp, Anchorage Digital, Compound, Curve, Uniswap Protocol, Fireblocks, Ledger e MetaMask Institutional, cui se ne aggiungeranno altri in seguito.

Le aziende potranno coniare Euro Coin direttamente depositando euro sul proprio account Circle e utilizzando la rete Euro SEN di Silvergate. Ulteriori opzioni di deposito dovrebbero poi essere messe a disposizione entro la fine dell’anno.

Le assicurazioni di Circle su EUROC

Naturalmente, proprio in considerazione del particolare momento vissuto dal settore, con le stablecoin additate alla stregua di un pericolo pubblico da più parti, è molto importante ascoltare le dichiarazioni provenienti dall’azienda a supporto della nuova impresa finanziaria cui si accinge.

In particolare, Circle afferma che “Euro Coin è una stablecoin regolamentata, sostenuta dall’euro, emessa con lo stesso modello a riserva piena e costruita sugli stessi pilastri di fiducia, trasparenza e sicurezza che hanno reso l’USDC una delle valute digitali più affidabili al mondo. Il lancio di Euro Coin mira a promuovere il lavoro di successo di Circle nel guidare lo scambio senza attriti di valore finanziario e colmare i servizi finanziari cripto-nativi e tradizionali.” A spingere l’azienda in questa direzione è stata una constatazione di non poco conto: al 16 giugno 2022, la circolazione totale di tutte le stablecoin denominate in euro è di appena 129 milioni, rispetto ai 156 miliardi di quelle denominate in dollari. Ciò vuol dire che esiste un campo praticamente ancora inesplorato, in cui un token di questo genere può trovare una notevole accoglienza da parte di imprese, trader e utenti. Per farlo deve però avere le spalle ben coperte e una reputazione inattaccabile. È stato proprio Jeremy Allaire a ribadire con forza questo punto ricordando che l’azienda da lui diretta è stata capace di conseguire standard leader all’interno del settore di riferimento, che ora intende utilizzare nel preciso intento di riuscire a soddisfare la chiara domanda proveniente dal mercato per una valuta digitale denominata in euro, la seconda valuta reale più scambiata a livello globale. Naturalmente una parte fondamentale delle comunicazioni di Circle non può che essere rappresentato dalla garanzia che la moneta virtuale sia completamente supportata da riserve reali, che è poi ormai il punto cruciale del dibattito intorno alle stablecoin. L’azienda afferma all’interno del comunicato emesso sul suo sito: “Progettato per la stabilità, Euro Coin è 100 % garantito da euro detenuti in conti bancari denominati in euro in modo che sia sempre rimborsabile 1:1 per euro.”

Se si tratta di affermazioni da prendere ormai con le classiche pinze, occorre comunque sottolineare come USDC al 15 giugno dell’anno in corso abbia in circolazione l’equivalente di 54 miliardi di dollari. Una massa imponente di risorse la quale, almeno per ora, non ha provocato problemi di peg, a differenza di Tether e di USDD, la stablecoin di TRON. La speranza, naturalmente, è che Circle continui su questa falsariga. In caso contrario le conseguenze potrebbero essere di larghissima portata, per l’intero sistema finanziario, tradizionale o meno.

Leggi anche: L’euro digitale convince, ma secondo l’UE non bisogna correre, per evitare errori