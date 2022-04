Alla fine del mese di marzo vi avevamo raccontato dell’arrivo ufficiale sul mercato italiano della gamma 2022 delle Smart TV a marchio LG e finalmente, oltre tre settimane più tardi, possiamo non solo riportarvi i prezzi di listino ufficiali, ma persino segnalarvi dove acquistare alcuni nuovi modelli già in offerta a prezzi più bassi.

Partiamo con il dire che il listino prezzi ha come protagoniste le e LG TV OLED Evo serie C2, LG TV OLED serie G2, LG TV OLED serie A2 e B2. Per i restanti nuovi modelli di smart TV del brand coreano, vale a dire le serie Z2 8K e alcuni tagli degli LG TV QNED 2022 mini-LED, sarà necessario pazientare ancora qualche mese.

Breve riassunto delle caratteristiche principali

Prima di entrare nel merito dei prezzi e delle offerte già disponibili, è opportuno ricordare che le nuove smart TV di LG gestiscono i contenuti Dolby Vision IQ, HDR10 e HLG, ma non HDR10+, laddove per il suono tutti i modelli sono dotati di supporto Dolby Atmos.

Per quanto riguarda le funzioni smart, tutti i modelli arrivano sul mercato con il sistema operativo proprietario webOS 22, la più recente iterazione della piattaforma di LG dedicate alle smart TV che dispone, tra le altre cose, della funzione MultiView, la quale consente di guardare contemporaneamente due finestre affiancate oppure di utilizzare insieme due applicazioni diverse. In aggiunta a questo, merita una menzione la funzione Always Ready, grazie alla quale è possibile sfruttare l’assistente vocale persino a TV spenta.

Fatte queste premesse di carattere generale, vediamo quelle che distinguono ciascuna serie, i rispettivi prezzi ufficiali e i modelli già acquistabili, in alcuni casi persino a prezzi più bassi grazie alle offerte di Amazon.

LG TV OLED evo serie C2

Le smart TV LG OLED evo serie C2 fanno uso del nuovo processore 4K α9 Gen 5 con AI e di pannelli OLED evo 4K UHD a 10-bit in 16:9 con refresh rate a 120 Hz. Questa serie viene proposta nei tagli da 42, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici di diagonale e in colorazione chiara (C26LB) e scura (C26LD). Ecco il listino prezzi ufficiale:

LG TV OLED42C26LB (42 pollici): 1.399 euro

LG TV OLED48C26LB (48 pollici): 1.699 euro

LG TV OLED55C26LB (55 pollici): 2.099 euro

LG TV OLED65C26LB (65 pollici): 2.999 euro

LG TV OLED77C26LB (77 pollici): 3.499 euro

LG TV OLED83C26LD (83 pollici): probabilmente disponibile nella seconda parte dell’anno

Su Amazon è possibile trovare un solo modello ma a prezzo più alto di quello di listino, insomma c’è ancora poco:

LG OLED42C26LB a 1.513,07 euro

LG TV OLED evo serie G2

Anche le smart TV LG OLED evo serie G2 fanno uso del nuovo processore 4K α9 Gen 5 con AI e di pannelli OLED evo 4K UHD a 10-bit in 16:9 con refresh rate a 120 Hz. In questo caso, a fare la differenza è il Gallery Design con possibilità di montaggio a parete a filo grazie alla staffa zero-gap inclusa. Inoltre, è presente un dissipatore di calore che raffredda la TV e le consente di toccare picchi di luminosità di 1.000 nit (contro i 900 nit della serie C2). I tagli previsti sono da 55, 65, 77, 83 e 97 pollici, ma gli ultimi due arriveranno solo nella seconda metà dell’anno, ecco i prezzi:

TV LG OLED55G26LA (55 pollici): 2.499 euro

TV LG OLED65G26LA (65 pollici): 3.399 euro

TV LG OLED77G26LA (77 pollici): 4.499 euro

TV LG OLED83G26LA (83 pollici): n.d.

TV LG OLED97G26LA (97 pollici): n.d.

Ecco il modello già disponibile su Amazon:

LG OLED77G26LA a 4.499,00 euro

LG TV OLED serie A2 e B2

Le smart TV delle serie A2 e B2 completano la gamma OLED 2022 di LG.

La serie B2, con processore α7 e refresh rate tra i 100 e i 120 Hz, esiste nei tagli da 55, 65 e 77 pollici. Ecco i prezzi:

TV LG OLED55B26LA (55 pollici): 1.799 euro

TV LG OLED65B26LA (65 pollici): 2.599 euro

TV LG OLED77B26LA (77 pollici): n.d.

Eccole già tutte su Amazon:

La serie A2 usa gli stessi processori, ma i pannelli, da 48, 55 e 65 pollici, non vanno oltre i 50-60 Hz, ecco i prezzi ufficiali:

TV LG OLED48A26LA (48 pollici): 1.299 euro

TV LG OLED55A26LA (55 pollici): 1.699 euro

TV LG OLED65A26LA (65 pollici): 2.399 euro

Anche questi modelli si trovano su Amazon, il primo è persino già in offerta:

LG TV QNED 2022 mini-LED

Le smart TV LG TV QNED 2022 mini-LED utilizzano pannelli LCD ma con retroilluminazione MiniLED — impiegano fino a 30.000 MiniLED e migliaia di zone di local dimming per un controllo preciso della luminosità — e sono proposti in tagli da 50 a 86 pollici (quest’ultimo ancora non disponibile). Il processore impiegato è l’α9 Gen 4.

Ecco i prezzi:

TV LG 50QNED826QB (50 pollici): 949 euro

TV LG 55QNED826QB (55 pollici): 1.199 euro

TV LG 65QNED826QB (65 pollici): 1.399 euro

TV LG 75QNED826QB (75 pollici): 2.299 euro.

