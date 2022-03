LG prepara il lancio della nuova gamma 2022 dei suoi TV OLED, vero e proprio punto di riferimento del mercato Smart TV. La casa coreana ha in cantiere il lancio di cinque serie di TV con diversi modelli che andranno a coprire varie fasce del mercato, partendo dagli OLED più compatti ed economici ed arrivando fino ai modelli top di gamma con prezzi che arriveranno a sfiorare i 30 mila euro.

La nuova gamma di TV LG con pannelli OLED è pronta per il debutto. Alcune serie, infatti, arriveranno sul mercato europeo già a partire da questo mese di marzo. Il lancio si completerà poi tra aprile e maggio quando tutti i modelli previsti arriveranno in Europa. Le informazioni arrivano, per ora, dalla Germania, con la divisione tedesca di LG che ha confermato tempistiche e prezzi di lancio. Per l’Italia le differenze dovrebbero essere poche.

Anche nel nostro mercato, infatti, i nuovi TV OLED di LG dovrebbero essere disponibili in modo completo nel corso della primavera e entro il prossimo mese di maggio. I prezzi rivelati per il momento potrebbero essere ritoccati leggermente verso l’alto, per quanto riguarda il listino. Le differenze, in ogni caso, saranno limitate.

I prezzi in Europa dei nuovi TV OLED 2022 di LG

La nuova gamma di TV OLED di LG arriva sul mercato in cinque diverse serie. La serie “entry level” è la A2 che sarà composta di tre varianti (48, 55 e 65 pollici) con prezzi compresi tra 1.549 euro e 2.599 euro. Ecco i dettagli:

OLED65A29LA, da giugno, 2.599 euro

OLED55A29LA, da aprile, 1.699 euro

OLED48A29LA, da marzo, 1.549 euro

C’è poi la serie B2 che arriverà sul mercato già a marzo. Questa serie si compone di tre varianti (55, 65 e 77 pollici) proponendo prezzi leggermente più alti rispetto alla A2. Ecco i dettagli:

OLED77B29LA, da marzo, 4.499 euro

OLED65B29LA, da marzo, 2.799 euro

OLED55B29LA, da marzo, 1.899 euro

La gamma include anche la serie LG OLED C2 composta da un gran numero di varianti che vanno a coprire quasi tutti i segmenti del mercato, partendo dai 42 pollici e arrivando fino agli 83 pollici (per capire la diagonale del pannello è sufficiente verificare il numero dopo la sigla OLED nel nome del modello). Ecco i dettagli:

OLED83C29LA, da aprile 7.499 euro

OLED77C29LD, da marzo 5.399 euro

OLED65C29LD, da marzo 3.199 euro

OLED55C29LD, da marzo 2.299 euro

OLED48C29LB, da marzo 1.799 euro

OLED42C29LB, da aprile 1.649 euro

OLED77C28LB, da marzo 5.299 euro

OLED65C28LB, da marzo 3.099 euro

OLED55C28LB, da marzo 2.249 euro

OLED48C28LB, da marzo 1.749 euro

OLED83C27LA, da marzo 7.499 euro

OLED77C27LA, da marzo 5.299 euro

OLED65C27LA, da marzo 3.099 euro

OLED55C27LA, da marzo 2.249 euro

OLED48C27LA, da marzo 1.749 euro

OLED42C27LA, da marzo 1.649 euro

OLED77CS9LA, da maggio 4.799 euro

OLED65CS9LA, da maggio 2.899 euro

OLED55CS9LA, da maggio 2.099 euro

A completare l’offerta di TV OLED di LG per il 2022 ci sono le serie G2 e Z2 che rappresentano il top di gamma della nuova linea OLED di LG. In questo caso, si parte da 2.499 euro e si arriva fino a ben 29,999 euro, prezzo richiesto per il modello top di gamma da 88 pollici della serie Z2, vero e proprio flagship di LG. Ecco i prezzi della serie G2:

OLED83G29LA da aprile 8.999 euro

OLED77G29LA da marzo 5.999 euro

OLED65G29LA da aprile 3.599 euro

OLED55G29LA da aprile 2.499 euro

Questi sono, invece, i due modelli top di gamma della serie Z2:

OLED88Z29LA da aprile 29.999 euro

OLED77Z29LA da marzo 14.999 euro

Nel corso delle prossime settimane dovrebbero arrivare anche le conferme ufficiali da parte di LG Italia in merito ai modelli OLED in arrivo sul nostro mercato per il 2022.

