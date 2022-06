A una settimana dal lancio delle FreeBuds 5i, s’incominciano a conoscere maggiori dettagli relativi al modello più atteso e performante, le Huawei FreeBuds Pro 2. Il salto di livello, stando alle informazioni emerse nelle ultime ore pare decisamente notevole, merito anche della collaborazione con Devialet, un nome parigino di spicco nel settore dell’audio ad alta fedeltà, società che avrebbe collaborato proprio con Huawei per garantire a queste nuove cuffie true wireless di tipo in-ear una qualità sonora superiore. Comunque, visto che la carne al fuoco già trapelata è parecchia, passiamo ai dettagli.

Le cuffie Huawei FreeBuds Pro 2 escono allo scoperto: le specifiche, le immagini e il prezzo

Non è la prima volta che vi parliamo delle Huawei FreeBuds Pro 2. Un paio di settimane fa, ad esempio, vi comunicavamo un possibile quanto prossimo lancio sul mercato. E difatti i tanti dettagli emersi oggi confermano quella che ormai pare una certezza, nei cantieri di Huawei sono quasi pronte. Lo dimostrano le informazioni dal sapore più che ufficioso condivise dai colleghi di WinFuture, da cui emerge quanto segue.

Per prima cosa c’è da ribadire la collaborazione con l’azienda di prodotti audio Devialet, una firma autorevole nel settore da cui s’intuisce l’attenzione che Huawei ha rivolto alla cura della qualità audio di queste FreeBuds Pro 2. Tali cuffie true wireless dovrebbero inoltre vantare due altoparlanti integrati per ciascun auricolare (sul modello precedente ce n’è uno solo) capaci di coprire una gamma di frequenze che va da 14 a 48.000 Hz, che significa riprodurre anche la più basse frequenze udibili.

A garanzia di una gestione minuziosa dell’audio si parla anche della presenza di un “triplo equalizzatore adattivo” in cui il volume e il suono vengono regolati contemporaneamente con lo scopo di ottimizzare la riproduzione.

Altrettanto rilevante è la tecnologia di cancellazione del rumore a tre stadi di queste presunte Huawei FreeBuds Pro 2, tecnologia che riuscirebbe a ridurre il rumore fino a 47 decibel (un primato per le cuffie prodotte da Huawei, secondo quanto emerso). I tre microfoni a corredo e gli algoritmi di intelligenza artificiale farebbero il resto.

Previous Next Fullscreen

Lato autonomia, le nuove cuffie true wireless in questione dovrebbero garantire fino a 6,5 ore di riproduzione continuativa con ANC disattivato (che scenderebbero a 4 quando attivo). Mentre usufruendo della custodia di ricarica annessa, l’autonomia complessiva dovrebbe toccare le 30 ore.

Per il resto, c’è da segnalare che per queste presunte Huawei FreeBuds Pro 2 ci sarebbe la certificazione IP54 (non proprio un record in questo caso) contro gli schizzi d’acqua (ma niente impermeabilità) e tre colorazioni fra cui scegliere: Blue Silver, Ceramic White e Frost Silver. Si parla perfino del prezzo: pari a 199 euro in Germania, da noi ci aspettiamo pertanto cifre simili.

Per i pochi altri dettagli che mancano, e per la conferma, s’intende, restate collegati perché ne sapremo sicuramente di più a breve a questo punto.

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie true wireless del mese, la nostra selezione