Oggi Huawei ha lanciato in Cina le cuffie true wireless FreeBuds 5i che offrono qualità audio Hi-Res e includono un’unità a bobina mobile da 10 nm che emette un’onda sonora inversa per eliminare accuratamente il rumore con una riduzione fino a 42 dB. Ecco caratteristiche e prezzi del nuovo prodotto dell’azienda.

Caratteristiche delle cuffie Huawei FreeBuds 5i

Le cuffie Huawei FreeBuds 5i adottano una tecnologia ibrida di riduzione attiva del rumore con doppi microfoni all’interno e all’esterno dell’orecchio che rilevano il rumore in eccesso rispettivamente nell’ambiente esterno e nel condotto uditivo. Sono disponibili tre modalità di riduzione del rumore (profondità, bilanciamento e lieve) selezionabili in base alle proprie esigenze.

La tecnologia di riduzione del rumore adattiva è in grado di rilevare l’ermeticità del condotto uditivo e di considerare una serie di parametri conformi alla struttura del condotto uditivo per ottimizzare l’esperienza fornita dalla funzionalità.

La riproduzione dei dettagli musicali è naturale e precisa grazie all’unità bobina mobile da 10 mm, al design della cavità posteriore indipendente, alle basse frequenze più potenti, alla riduzione del rumore più profonda e al diaframma composito polimerico.

Il microfono in-ear monitora il cambiamento del segnale musicale ascoltato dall’utente in base allo scenario impostato e regola il bilanciamento dell’equalizzazione a seconda dei diversi tipi di orecchio e condizioni di utilizzo, portando una curva di risposta in frequenza ideale anche quando l’utente è in movimento.

La capiente batteria è racchiusa in un corpo compatto e con la riduzione del rumore disattivata è possibile ascoltare musica per circa 7,5 ore con una singola carica completa, mentre con l’astuccio l’autonomia delle cuffie si estende a circa 28 ore. Le cuffie supportano la funzione di ricarica rapida che permette di ascoltare musica per 4 ore con soli 15 minuti di ricarica.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Huawei FreeBuds 5i

Le cuffie Huawei FreeBuds 5i sono state lanciate in Cina tramite vmall.com nei tre colori Ceramic White, Interstellar Black e Island Blue a un prezzo di prevendita di 499 yuan (circa 70 euro) anziché 599 yuan (circa 84 euro) con vendite previste per il 18 giugno. Al momento non abbiamo informazioni in merito alla commercializzazione del prodotto in altri paesi.

Leggi anche: Migliori cuffie per lo sport di Maggio 2022, ecco i nostri consigli