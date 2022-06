Le tante novità annunciate da Apple in occasione della WWDC 2022 per watchOS 9 da una parte, la bella stagione in corso dall’altra è normale abbiano contribuito a far crescere la smania per gli indossabili di casa Cupertino. Ora acquistare uno smartwatch, ma anche un Apple Watch di ogni genere è in effetti più conveniente che mai grazie alla nuova campagna promozionale promossa da eBay.

Oltre agli smartwatch e sportwatch di Garmin, agli iPad in offerta e agli altri indossabili scontati, ci sono una marea di Apple Watch a buon mercato, compatibili con un’offerta extra che permette di risparmiare parecchio. Il codice coupon dedicato fa risparmiare infatti il 20% sull’acquisto, sconto che arriva fino a 100 euro in meno per volta (al massimo due utilizzi per ogni utente) e che va perfino a sommarsi alle eventuali promozioni già attive. Insomma, una bella occasione, di cui vi diciamo tutto nei paragrafi qui sotto.

Apple Watch in offerta su eBay con il 20% in meno

Come funziona l’offerta

La promozione in questione è quella che eBay ha lanciato l’altro ieri, campagna che mette sul piatto uno sconto del 20% su un sacco di prodotti tech e non solo. Per approfittarne, c’è tempo fino alle 23:59 del 30 giugno 2022, data entro cui è possibile ottenere fino a 100 euro di sconto sull’acquisto di prodotti da almeno 15 euro, sconto che sale a 200 euro se utilizzato per due volte (limite massimo per utente).

Il coupon dedicato da inserire è MENO20ESTATE, codice che è necessario inserire nella pagina di pagamento di eBay per ottenere lo sconto, e di cui c’è già menzione nella pagina prodotto degli articoli compatibili.

Le migliori offerte

E allora parliamo proprio dei prodotti compatibili con questa nuova promozione di eBay, soffermandoci in questa sede sugli Apple Watch. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche, sappiatelo, ma le scorte sono piuttosto limitate. Vale dunque il solito discorso: se trovate qualcosa che fa al caso vostro, è bene che non aspettiate troppo salvo ritrovarvi con un pugno di mosche in mano, anzi, al polso.

Ma passiamo alle offerte più interessanti disponibili e compatibili con lo sconto del 20% suddetto, sconto che nei prodotti a seguire è stato già applicato nel totale:

Questo era solo un assaggio delle offerte di eBay disponibili sui diversi modelli di Apple Watch, tutti nuovi e venduti da venditori professionali. Nel link qui sotto trovate la lista completa comprensiva anche delle versioni ricondizionate e compatibili con l’offerta di eBay che sconta tutto del 20%.

Tutti gli Apple Watch in offerta su eBay

Se cercate altro, in fondo vi lasciamo la pagina in cui trovate anche altri prodotti tech e non solo compatibili con questa promozione. Ci teniamo a ricordavi comunque che, per tutto il resto, c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech, sede in cui ogni giorno pubblichiamo le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.

Tutte le offerte di eBay compatibili con la promo -20% (MENO20ESTATE)

In copertina c’è Apple Watch Serie 7 (di cui qui trovi la nostra video recensione)

