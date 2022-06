A una settimana dall’inizio dell’estate 2022, eBay lancia una nuova promozione pensata apposta per celebrarla, con tante offerte interessanti che meritano. Poco fa vi abbiamo parlato degli iPad scontati e dei tanti smartwatch, tablet e cuffie in offerta con un coupon dedicato e specifico per l’occasione. E visto che di orologi ce ne sono una marea, e considerato che la stagione è per certi versi quella ideale per acquistarli, qui ci concentriamo sugli smartwatch e sportwatch di casa Garmin.

Chiaro, non sono compresi gli ultimissimi quali i nuovi Forerunner 255 e 955 o la nuova smartband Garmin vìvosmart 5, ma rientrano nelle offerte di eBay sia gli Instinct 2 che i Fenix 7, in tutte le loro versioni, oltre a Venu 2 Plus e agli ibridi. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, orologi per cui è valido uno sconto del 20% sull’acquisto che permette di risparmiare fino a un massimo di 200 euro (per utente, con due acquisti). Ma per tutti i dettagli e le offerte da non farsi scappare, ecco quello che c’è da sapere.

Smartwatch e sportwatch Garmin in offerta: le occasioni migliori

Come funziona la promozione

eBay ha lanciato proprio oggi, lunedì 13 giugno 2022, questa nuova promozione, in vigore fino a fine mese: per la precisione fino alle 23:59 del 3o giugno. In breve, permette di ottenere uno sconto del 20% sui prodotti compatibili: è possibile risparmiare su un acquisto dal prezzo minimo di 15 euro fino a 100 euro (200 euro è il limite massimo per utente, quindi per due utilizzi). Una volta selezionato il prodotto basta inserire il codice sconto relativo MENO20ESTATE nella pagina di pagamento di eBay per ottenere lo sconto relativo.

Le offerte migliori

Senza perderci ulteriormente in chiacchiere andiamo a scoprire subito le migliori offerte sugli smartwatch gli sportwatch Garmin compatibili col -20% di sconto di eBay, sconto che va a sommarsi sulle precedenti promozioni già applicate, per inciso. Un consiglio, visto che le scorte non sono affatto illimitate, anzi, fareste bene a non temporeggiare troppo nel caso in cui un prodotto vi interessasse.

Vi ricordiamo che, salvo esaurimenti di scorte, è possibile approfittare di queste offerte e del coupon relativo di eBay fino al 30 giugno 2022. Qui sotto, trovate tutti gli smartwatch Garmin compatibili con la promozione.

Tutti gli smartwatch in offerta (coupon -20%: MENO20ESTATE)

Tutte le offerte di eBay compatibili con il codice coupon

