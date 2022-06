eBay presenta oggi una nuova campagna promozionale piuttosto interessante che, grazie a un coupon dedicato, permette di risparmiare il 20%, di sconto extra, valido cioè anche sui prodotti già scontati. Fra questi, vale la pena prendere in considerazione gli iPad, fra i dispositivi più scontati e adatti all’estate ormai imminente, visto che questa promozione di eBay proprio l’estate vuole festeggiare. Ce ne sono per tutti i gusti, a buon mercato come iPad di nona generazione o più avanzati come iPad Pro, tutti quanti disponibili in sconto fino a fine mese, 30 giugno 2022 compreso. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e scopriamo subito cosa c’è di interessante, visto che le scorte non sono affatto infinite.

20% in meno su tanti iPad: le migliori offerte e come approfittarne

Come funziona la promozione di eBay

Prima di passare alle offerte compatibili con la promozione estiva di eBay è necessario spendere due parole sul relativo funzionamento. Per approfittare dello sconto del 20% sui prodotti già scontati (e non) è necessario utilizzare il codice sconto MENO20ESTATE. Lo sconto massimo per ogni utilizzo (due volte) è di 100 euro, di 200 euro sommando i due utilizzi, quindi, per ogni utente. C’è tempo da oggi, 13 giugno, fino alle 23:59 del 30 giugno 2022.

Basta inserire il codice coupon MENO20ESTATE al momento del pagamento per riscattarlo e ottenere lo sconto del 20% in questione (fino a 100 euro), sui prodotti interessati dall’iniziativa (ve li linkiamo tutti in fondo).

Le offerte più ghiotte sugli iPad

Ma prima che le offerte di eBay esauriscano, è bene dare un’occhiata alle occasioni più interessanti. In questa sede ci focalizziamo sui tablet di casa Apple, visto che di iPad a buon mercato ce ne sono a bizzeffe, e per ogni tasca ed esigenza. Scopriamoli subito:

Questo era solo un assaggio perché tutti gli iPad compatibili con la promozione di eBay li trovate nel link qui sotto. Se dovesse interessarvi qualcosa non perdete altro tempo visto che le offerte sono tante, le disponibilità decisamente scarse.

Tutti gli iPad in offerta compatibili con il coupon MENO20ESTATE

Vi ricordiamo in ogni caso che c’è tempo fino al 30 giugno 2022 per approfittarne, e che in fondo trovate un link in cui sono elencati tutti i prodotti compatibili con la promozione di eBay, tecnologici e non. Per il resto, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdervi le offerte migliori sulla tecnologia in ogni salsa che vi condividiamo ogni giorno: ecco il link diretto.

Tutte le offerte di eBay compatibili con il coupon MENO20ESTATE

In copertina iPad Mini

