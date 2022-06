Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di quelle che dovrebbero essere le novità in arrivo con Windows 11 22H2, il primo grande aggiornamento del sistema operativo in questione, il cui rilascio è atteso entro la fine dell’anno. Ancora non abbiamo messo le mani su questo che già si inizia a parlare del prossimo aggiornamento, 23H2, atteso per il 2023.

Sun Valley 3 sarà il nome in codice di Windows 11 23H2

Il nome in codice interno all’azienda per la versione 22H2 pare sia Sun Valley 2 (SV2, dove Sun Valley è il nome in codice originale di Windows 11), e sembra che Microsoft abbia intenzione di mantenere lo stesso nome anche per i successivi grandi aggiornamenti.

A quanto pare dunque, il colosso di Redmond avrebbe già iniziato a lavorare al prossimo (atteso per il 2023) grande aggiornamento di Windows 11, 23H2, che avrebbe due nomi in codice interni: Sun Valley 3 e Copper. Del resto anche l’aggiornamento 22H2 vantava due nomenclature interne, Sun Valley 2 e Nichel; questa distinzione è dovuta al fatto di avere più dipartimenti interni che lavorano allo stesso aggiornamento, ma su aree diverse.

Quindi la sigla SV3 che potete vedere nelle immagini in galleria si riferisce al major update di Windows 11 atteso per il 2023, il cui sviluppo dovrebbe essere ancora in fase embrionale; nonostante ciò ci si potrebbe aspettare che alcune delle future nuove funzionalità facciano la loro comparsa nelle prossime build di anteprima.

Cosa aspettarci da Windows 11 23H2

Un primo piccolo assaggio potremmo avervelo già dato, anche se ovviamente non c’è nulla di certo al momento.

Quello che si può però ipotizzare è come Microsoft abbia intenzione, con il prossimo aggiornamento, di risollevare le sorti dei tablet con Windows, considerando infatti l’enorme successo di Apple in quel campo, è lecito presumere che anche Microsoft voglia accaparrarsi una fetta della torta.

Tutti sappiamo come, a differenza di Windows 10, Windows 11 non abbia una vera e propria modalità tablet al momento, questo probabilmente nel tentativo di trovare un giusto equilibrio fra desktop e tablet.

Ci si potrebbe dunque aspettare miglioramenti rivolti a questo tipo di dispositivi, o più in generale agli schermi dotati di touchscreen, come per esempio una barra delle applicazioni più adatta ai tablet. Vedremo cosa trapelerà con le future build di anteprima, e aspetteremo il prossimo anno per vedere cosa Microsoft ha in serbo per i propri utenti.

