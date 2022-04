A un paio di settimane dai primi rumor, Garmin vìvosmart 5 esce allo scoperto, appena ufficializzata come una fitness band perfetta per chi ha uno stile di vita attivo. Niente sportivi troppo esigenti, dunque, ma si rivolge a un pubblico differente rispetto alla platea di utenti a cui Garmin parla di solito.

D’altronde Garmin vìvosmart 5, come i modelli che l’hanno preceduta, è una smartband non proprio economica, e anche per questo ricca di funzioni interessanti che la rendono un prodotto piuttosto versatile, soprattutto in questa nuova versione. Ma per tutti i dettagli, le funzioni, le caratteristiche tecniche, le informazioni sulla disponibilità e sui prezzi, seguiteci.

Caratteristiche e funzioni di Garmin vìvosmart 5

Garmin vìvosmart 5 è un braccialetto intelligente che si presenta con uno schermo OLED con risoluzione 88 x 154 pixel che misura 10,5 mm di larghezza e 18,5 mm di altezza. Dati alla mano, assicura fino a 7 giorni di autonomia escludendo l’intervento del Pulse Ox nel rilevamento del sonno, secondo quanto dichiarato da Garmin.

Lato sensori e connettività c’è il Bluetooth Smart, ANT+, ma niente GPS (è tuttavia presente la funzione GPS connesso). Per il monitoraggio della salute Garmin vìvosmart 5 può tuttavia contare sul cardiofrequenzimetro, sul pulsossimetro e su tante altre metriche che permettono di gestire e di monitorare il sonno, l’energia (con la metrica Body Battery), l’idratazione, lo stress, il ciclo mestruale e altro ancora.

Non mancano il contapassi, la funzione con cui tenere d’occhio le calorie bruciate, i minuti d’intensità giornalieri, le notifiche smart del telefono (compresi i promemoria del calendario), e anche diversi profili sportivi per tenere traccia dell’attività fisica (allenamento della forza, ellittica, canottaggio indoor, tapis roulant, yoga, corsa, ciclismo, nuoto e via dicendo).

Per il resto, di Garmin vìvosmart 5 c’è da segnalare anche l’impermeabilità fino a 5 atmosfere, il Morning Report con cui ottenere diverse informazioni al risveglio, la presenza delle funzioni di sicurezza che, attraverso il collegamento dello smartphone, permettono ai propri contatti di inviare degli avvisi d’emergenza in caso di necessità.

Prezzi e disponibilità di Garmin vìvosmart 5

Garmin vìvosmart 5 è stata presentata proprio oggi in Italia, dove è acquistabile al prezzo di 149,99 euro in due versioni ( con cinturino piccolo/medio e grande) e in tre colorazioni: nero, bianco e menta. Si può acquistare già ora sul sito web ufficiale di Garmin, ma presto arriverà anche nei rivenditori autorizzati, come Amazon.

