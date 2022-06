Lo scorso anno è stata una delle serie TV Netflix di maggior successo, creando attorno a sé un vero e proprio fenomeno culturale, stiamo parlando di Squid Game.

La serie coreana era già stata al centro di indiscrezioni riguardo l’arrivo in futuro di una seconda stagione, ma ora attraverso la pagina ufficiale Netflix, arriva la conferma: Squid Game 2 ci sarà.

Le informazioni non sono molte in realtà, tutto quello che sappiamo si evince dal messaggio pubblicato da Hwang Dong-hyuk, direttore, scrittore e produttore esecutivo della serie:

It took 12 years to bring the first season of Squid Game to life last year. But it took 12 days for Squid Game to become the most popular Netflix series ever.

As the writer, director, and producer of ‘Squid Game,’ a huge shout out to fans around the world. Thank you for watching and loving our show.

And now, Gi-hun returns.

The Front Man returns.

Season 2 is coming.

The man in the suit with ddakji might be back.

You’ll also be introduced to Young-hee’s boyfriend, Cheol-su.

Join us once more for a whole new round.

Insomma, al momento, non ci sono informazioni riguardo le tempistiche di arrivo sui nostri schermi della serie TV, anche se in una recente intervista a Vanity Fair, Hwang ha ipotizzato l’uscita di Squid Game 2 per la fine del 2023, o inizio 2024. Ci sarà dunque ancora un po’ da aspettare.

Chissà se la seconda stagione dell’acclamata serie, riuscirà a tamponare l’emorragia di clienti che il colosso dei servizi streaming sta subendo negli ultimi tempi, considerando che le misure messe in atto finora non stanno restituendo i risultati sperati.

