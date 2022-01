Il co-CEO e chief content officier di Netflix, Ted Sarandos, ha confermato ufficialmente, durante l’annuncio degli utili del quarto trimestre giovedì, l’arrivo della seconda stagione di Squid Game, la serie TV coreana che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo.

La conferma della seconda stagione di Squid Game

Alla domanda posta da Nidhi Gupta di Fidelity Management and Research, che chiedeva se gli spettatori avrebbero ricevuto una seconda stagione di Squid Game da parte di Netflix, Sardos ha risposto “Assolutamente, l’universo di Squid Game è appena iniziato” e che ci saranno altre azioni macabre in arrivo.

Anche Hwang Dong-hyuk aveva confermato che la serie sarebbe tornata ma, né lui né Sardos hanno rilasciato una data, o spiegato come intendono ampliare l’universo di Squid Game. Nel caso quest’ultima dovesse ricevere un trattamento come Stranger Things, potremmo vedere il lancio di giochi e altro ancora. In ogni caso Squid Game ha già una propria linea di merchandising e oggetti da collezione Funko Pop nello store di Netflix (se siete interessati potete dare un’occhiata qui).

Avete visto Squid Game? Fremete per questa seconda stagione? Fatecelo sapere utilizzando il box dei commenti.

