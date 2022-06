Non è un mistero che Meta, il colosso di Mark Zuckerberg, avesse in mente di produrre un suo primo smartwatch. Lo scorso ottobre trapelava difatti un primo concept che ce lo presentava con tanto di notch a contenere una fotocamera e con un design particolare, una specie di ibrido fra la forma squadrata di Apple Watch e quella tonda degli orologi più classici.

Ebbene, ve ne torniamo a parlare perché si vocifera che Meta stia cestinando il progetto a causa di problemi sì tecnici ma anche economici, legati probabilmente ai recenti tagli posti in essere dalla Casa di Zuckerberg. E ora il progetto è in vendita, secondo quanto riferito da Bloomberg.

Finisce nel cassetto il futuristico smartwatch di Meta, almeno per ora

Nel corso dei mesi si è andata via via concretizzando l’idea di uno smartwatch prodotto da Meta dotato non di una ma di due fotocamere, che avrebbero reso il prodotto un unicum nel settore. Una di queste sarebbe stata una fotocamera frontale da 5 megapixel contenuta in una sorta di notch a goccia, un sensore che sarebbe stato utile per effettuare delle videochiamate direttamente dal polso, ad esempio.

L’altra fotocamera, da 12 megapixel a dire dei rumor, ce la si immaginava come quella dedicata a scattare fotografie o a registrare video con l’orologio tenuto in mano, sfilato dal polso insomma. Secondo quanto emerso sarebbe stata proprio questa una delle cause dell’abbandono del progetto e dei problemi cui Meta pare abbia dovuto far fronte, fotocamera che avrebbe interferito con la capacità di captare i segnali nervosi dal polso. Un problema, per Meta, che sperava che questo dispositivo non fosse un semplice smartwatch, ma fosse in grado di controllare dispositivi terzi (in ottica metaverso naturalmente), da sfruttare anche con ciò che l’orologio sarebbe stato capace di captare.

Non è d’altronde un caso che l’azienda abbia scritto quanto segue: i segnali rilevabili al polso sono così chiari che l’EMG (elettromiografia, che è anche un esame con cui valutare patologie a carico del sistema nervoso e dell’apparato muscolare, ndr) può afferrare i movimenti delle dita di appena un millimetro. Significa che l’input può essere semplice e che potrebbe essere perfino possibile percepire soltanto l’intenzione di muovere un dito.

A parte questo, lo smartwatch di Meta doveva essere fra l’altro dotato delle più comuni funzioni degli smartwatch (GPS, integrazione con la musica, Wi-Fi, notifiche smart) e di alcune particolarità come l’integrazione coi servizi proprietari quali WhatsApp e Instagram, benché mai emerse in che modo.

Fatto sta che Bloomberg riferisce che Meta abbia cessato lo sviluppo di questo orologio, orologio che sarebbe dovuto arrivare fra circa un anno, nella primavera del 2023 a un prezzo previsto che si sarebbe aggirato sui 350 dollari. Consolano le notizie relative a ulteriori sviluppi di Casa Zuckerberg per altri dispositivi da polso e indossabili, che tuttavia difficilmente vedremo a stretto giro a questo punto.

