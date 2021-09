Con Portal Go lo smart display di Facebook diventa anche trasportabile

Si chiama Portal Go ed è il nuovo dispositivo studiato dal team di Facebook per gli utenti che desiderano uno smart display che faccia della portabilità uno dei propri principali punti di forza.

A rendere unico nel suo genere Portal Go, infatti, è la disponibilità di una batteria integrata, grazie alla quale lo smart display non deve più essere alimentato da una presa al muro e ciò significa che può essere spostato molto più semplicemente da una stanza all’altra del proprio appartamento o anche portato fuori, per essere usato mentre ci si sta spostando.

Le principali caratteristiche di Portal Go

Questa è la scheda tecnica del nuovo smart display di Facebook:

display da 10,1 pollici con risoluzione HD (800 x 1.280 pixel)

una fotocamera da 12 megapixel con campo visivo da 125°

4 microfoni

2 altoparlanti ad ampio spettro da 5 W e un woofer da 20 W

WiFi 2,4 GHz e 5 GHz

Bluetooth 5.1

l’integrazione con Amazon Alexa

dimensioni: 17,37 x 25,65 x 7,87 cm

cavo di alimentazione con base di ricarica inclusi nella confezione di vendita

Tra le chicche software studiate dal team di Facebook vi sono Smart Sound (sistema che usa l’intelligenza artificiale per ridurre al minimo i rumori di sottofondo e migliorare la voce di chi parla) e Smart Camera (usa l’intelligenza artificiale per far stare tutti i soggetti nell’inquadratura, effettuando una panoramica e ingrandendo in modo automatico).

Ovviamente uno dei principali punti di forza di Portal Go è rappresentato dalla possibilità di usare tale device per le videochiamate e non c’è da stupirsi, pertanto, se tra i servizi supportati vi siano WhatsApp, Zoom e Facebook Messenger

Facebook ha aggiornato anche Portal+ con un nuovo modello con display da 14 pollici con risoluzione HD (2.160 x 1.440 pixel) che può essere inclinato in avanti, una Smart Camera da 12 megapixel e la stessa configurazione di altoparlanti e microfoni di Portal Go.

Prezzo e disponibilità

Sul sito ufficiale è possibile già da ora pre-ordinare sia Portal Go, che viene venduto al prezzo ufficiale di 229 euro, che Portal+, disponibile a 369 euro. Le consegne sono in programma a partire dal 20 ottobre 2021.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.