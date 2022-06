La Apple Worldwide Developers Conference 2022 ha preso il via nella serata di ieri, 6 giugno 2022, e si concluderà venerdì 10 giugno e durante il keynote inaugurale il team di Cupertino ha trovato anche il modo di parlare di smart home, con particolare riferimento all’integrazione di Apple HomeKit con il nuovo standard Matter e al rinnovamento dell’applicazione Casa in concomitanza con il rilascio di iOS 16.

Per la verità, in sede di WWDC 2022, Apple non si è neppure dimenticata di ricordare il proprio dominio — tra gli altri — nel mercato degli speaker smart, con HomePod Mini che è stato l’altoparlante intelligente più venduto nel primo trimestre del 2022. Ma ora torniamo a parlare della parte software.

Apple HomeKit: arriva l’integrazione con Matter

L’evento di apertura della WWDC 2022 di Apple è stato molto meno autoreferenziale rispetto al solito e questa potrebbe essere già una notizia: il team della mela ha dato un paio di annunci che ai più potrebbero essere anche passati inosservati, ma che sottolineano tutta l’importanza della collaborazione tra i colossi del settore tecnologico per addivenire a cambiamenti veri e di grande impatto per l’intera industria e per gli utenti finali. Il primo annuncio è quello del progressivo abbandono delle care vecchie password in favore del nuovo standard passkey, un progetto che vede insieme — in mezzo a tanti altri nomi — FIDO Alliance, Apple, Google e Microsoft. Il secondo annuncio, che poi è quello che ci interessa davvero in questa sede, attiene invece alla smart home e più precisamente all’adozione del nuovo standard “universale” Matter, del quale vi abbiamo parlato a più riprese nei messi addietro per via delle sue potenziali ricadute sull’intera filiera dell’internet of things, ma anche per i tanti ritardi accumulati.

Ebbene, nella serata di ieri Apple ha ufficialmente annunciato l’integrazione di HomeKit con lo standard comune Matter, aggiungendo il proprio nome ad una lista che comprende già nomi importanti come Google, Amazon, Samsung, Philips Hue, IKEA. Apple HomeKit era praticamente il pezzo mancante di un puzzle ora completo e incoraggiante. Sì, perché il fatto che Apple, la cui capacità di influenzare la cultura popolare e le scelte di un intero settore non è certo un mistero, abbia messo il logo di Matter lì in bella vista durante l’apertura della propria WWDC 2022 non è di poco conto, anzi fa ben sperare per la capacità dello standard di fare rapidamente presa e di semplificare la vita a tutti coloro che hanno a che fare con la smart home, dai produttori agli sviluppatori fino agli utenti finali.

Insomma, che siate appassionati del genere o semplicemente curiosi, vi conviene continuare a seguirci, perché da qui alla fine dell’anno potremmo finalmente vedere delle novità interessanti.

App Casa: come cambierà con iOS 16

A margine della conferenza, il team di Apple ha toccato anche un altro argomento strettamente collegato, vale a dire la versione rinnovata dell’applicazione Casa, disponibile per iPhone, iPad e Mac. La presentazione ufficiale è stata molto stringata:

“L’app Casa permette di interagire con gli accessori, organizzarli e visualizzarli facilmente. Inoltre, i miglioramenti all’architettura sottostante consentono di controllare in modo più efficiente e affidabile i dispositivi di domotica. Con l’aggiornamento di iOS 16, l’app sarà compatibile con Matter, lo standard di connettività per la smart home (disponibile a fine autunno), che consente a un’ampia gamma di accessori di funzionare in perfetta sintonia su più piattaforme per realizzare il sogno di avere una casa smart”.

Gli effetti positivi di questa nuova versione possono essere riassunti in una maggiore facilità di navigazione, di configurazione iniziale e di aggiornamento successivo e nella disponibilità di nuove categorie. Quanto alla prima, tutto dipende dal nuovo design che verrà implementato col rilascio di iOS 16. Le categorie comprendono climatizzatori, luci, speaker, TV e acqua (rubinetti e altro); tutte saranno accessibili da una singola posizione — Security —, semplificando il controllo centralizzato dei dispositivi.

Oltre alla riorganizzazione della schermata principale, va segnalata la visuale multi-camera, che mostra fino a quattro flussi video contemporaneamente e altri a portata di scrolling laterale. Da non dimenticare, infine, i nuovi widget di HomeKit per la schermata di blocco, che permetteranno di vedere e controllare gli accessori ancora più rapidamente.

Leggi anche: iOS 16 è ufficiale con schermata di blocco personalizzabile e tante altre novità