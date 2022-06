“FPS al Massimo”: MediaWorld lancia un mare di offerte dedicate al gaming

Nelle scorse ore ha preso il via una nuova iniziativa promozionale firmata MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online —, avente un tema ben delineato: “FPS al Massimo” riunisce una lista lunga e variegata di offerte dedicate al mondo del gaming, sia esso da computer o da console.

A proposito di gaming, non dimenticate che un paio di giorni fa vi abbiamo segnalato la promozione dello store Acer, mentre tornando a MediaWorld, sono ancora attive anche le offerte del Red Friday.

“FPS al Massimo”: volantino MediaWorld (fino al 10 giugno 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste da MediaWorld nell’ambito di questa iniziativa, vanno fatte alcune premesse di carattere generale.

Innanzitutto, “FPS al Massimo” è un volantino valido sia in negozio che sullo store online e presenta una scadenza fissata al 10 giugno. Potete sfogliarlo in formato virtuale cliccando su questo link.

Secondariamente, occorre ricordare che fino al 30 giugno 2022 MediaWorld permetterà di pagare in 20 rate a tassso zero tutti gli acquisti a partire da 199 euro. Per maggiori informazioni, potete visitare questo link.

Infine, va detto che il volantino mette a disposizione anche delle promozioni più specifiche, come ad esempio: il 30% di sconto su tutti gli accessori da gaming a marchio HP, 20% di sconto sulle custodie per Nintendo Switch e sezioni dedicate per Gaming Experience e Sedie da gaming.

Offerte “FPS al Massimo” di MediaWorld (fino al 10 giugno)

Il volantino “FPS al Massimo” comprende una lista molto lunga e variegata di offerte, per questo motivo, al fine di facilitarne la consultazione, di seguito le troverete già suddivise per categoria di prodotto.

PC e monitor gaming

Tastiere, Mouse, Pad, Cuffie

Sedie, volanti e controller

Console, giochi e accessori

