È tempo di offerte High-Tech sull’Acer Store che propone tanti sconti su notebook, monitor, PC desktop e accessori fino al prossimo 19 di giugno. Grazie alla nuova serie di offerte sarà possibile acquistare i prodotti Acer con uno sconto massimo di 500 euro. Il risparmio accessibile con queste offerte è assicurato e le opportunità per individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze non mancano. Vediamo quali sono le migliori offerte disponibili sull’Acer Store con la nuova campagna promozione offerte High-Tech.

Sconti fino a 500 euro con le offerte High-Tech dell’Acer Store

Le offerte proposte dallo store di Acer continuano e diventano High Tech. La nuova serie di promozioni messe a disposizione da Acer consente di acquistare i prodotti in offerta potendo beneficiare di uno sconto massimo di 500 euro. Per scoprire quali sono le offerte più convenienti è possibile accedere al link che trovate qui di sotto che vi condurrà alla pagina dedicata della promozione.

Sottolineiamo, per i prodotti in offerta, lo sconto viene applicato automaticamente nel carrello. Di conseguenza, i prezzi visualizzati sono da scontatore e l’importo dello sconto è indicato chiaramente nel riquadro al di sotto del nome del prodotto. È possibile acquistare anche più prodotti a prezzo scontato, beneficiando quindi della promozione in modo ancora maggiore.

Da notare che sui prodotti in sconto sull’Acer Store c’è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita (nel giro di pochi giorni lavorativi). Per completare l’acquisto è possibile scegliere il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Ecco, quindi, tutte le offerte High Tech disponibili sullo store Acer:

Prima di chiudere, vi proponiamo una selezione dei migliori prodotti in offerta attualmente disponibili sullo store Acer. Ecco le offerte da non perdere:

Per semplificarvi la ricerca dei migliori prodotti in offerta sullo store di Acer potete fare riferimento ai link seguenti che raccolgono le offerte in base allo sconto proposto da Acer, partendo dai prodotti in sconto di 500 euro e arrivando a quelli in sconto di 50 euro. Ecco le offerte:

A completare le offerte Acer c’è ache una promozione aggiuntiva. Acquistando uno dei prodotti che trovate nell’elenco qui di sotto è possibile ottenere uno sconto del 50% su prodotti JBL, Targus o Seagate. Ecco i dettagli su questa promozione:

>> Sconto del 50% su prodotti JBL, Targus o Seagate acquistando un notebook Acer <<