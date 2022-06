Apple ha da poco reso noto il programma della WWDC 2022, la conferenza annuale (gratuita) dedicata agli sviluppatori che si terrà, in forma esclusivamente online, dalle 19:00 di oggi, 6 giugno, al 10 giugno 2022. Ecco tutto quello che c’è da sapere e come seguirla con noi, in live.

Cosa aspettarci dalla WWDC 2022

Apple ha ufficializzato il programma della WorldWide Developer Conference 2022, evento che la realtà californiana sfrutterà per presentare al mondo i nuovi iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 e tvOS 16, ma che sarà anche l’occasione per condividere con gli sviluppatori informazioni sulle tecnologie, gli strumenti e i framework più recenti, in arrivo sulle prossime versioni dei sistemi operativi, mobili e non.

Nel corso della settimana appena iniziata, fino al 10 giugno 2022, gli sviluppatori potranno “entrare in contatto”, attraverso laboratori e Digital Lounge con ingegneri e progettisti di Apple, per ottenere indicazioni su come creare app e giochi innovativi per l’ecosistema.

Il programma della WWDC 2022

Apple ha pubblicato la scaletta con gli interventi programmati per oggi 6 giugno 2022, informando che da domani, martedì 7 giugno 2022, verranno quotidianamente pubblicati video di tutte le sessioni sull’app Apple Developer e sul sito web degli sviluppatori Apple.

Ad aprire le danze, come sempre, sarà il keynote di Apple, seguito a ruota da altri due eventi. Ecco i dettagli:

Apple Keynote (6 giugno, ore 19:00 italiane)

Anche la WWDC 2022 si aprirà con il consueto keynote in cui Apple svelerà al mondo tutte le nuove versioni delle piattaforme della casa (iOS, iPadOS, watchOS, macOS, tvOS), attese entro la fine dell’anno. A differenza degli altri eventi, che verranno trasmessi unicamente sui canali per sviluppatori di Apple (l’app e il portale per sviluppatori), il keynote di apertura verrà proposto anche sul sito di Apple, su Apple TV e sul canale YouTube ufficiale di Apple.

Platforms State of the Union (6 giugno, ore 23:00 italiane)

In questo intervento, verrà spiegato agli sviluppatori come migliorare le loro app tramite un’immersione nel profondo dei nuovi strumenti, tecnologie e progressi messi in campo dalle nuove piattaforme Apple.

Apple Design Awards (7 giugno, ore 02:00 italiane)

Come ogni anno, gli Apple Design Awards vogliono celebrare arte, abilità, creatività e tecnica che gli sviluppatori Apple mettono nel loro lavoro.

Per maggiori informazioni, per accedere a tutti i contenuti e a tutta la documentazione sulle novità che verranno presentate in occasione della WWDC 2022, vi rimandiamo al portale degli sviluppatori di Apple e a seguire la nostra live.

