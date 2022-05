Il colosso statunitense Apple ha da poco annunciato due nuovi cinturini e un nuovo quadrante per Apple Watch, edizioni speciali per la serie “Pride Edition”.

Non si tratterebbe, tuttavia, di una vera e propria nuova iniziativa: negli ultimi anni, infatti, oltre a tutta una serie di cinturini con nuove colorazioni e nuove finiture, Apple ha già presentato svariati cinturini “Pride Edition” per il proprio smartwatch, sottolineando con orgoglio il proprio supporto alle organizzazioni per la difesa dei diritti del movimento LGBTQ+.

Apple Watch: arrivano due nuovi cinturini e un nuovo quadrante Pride Edition

Da quattro anni a questa parte, il mese di maggio è stato scelto da Apple per presentare nuovi cinturini “Pride Edition” per il popolarissimo Apple Watch. Lo scorso anno, precisamente il 25 maggio, l’azienda californiana aveva svelato la variante Pride Edition del cinturino Solo Loop Intrecciato, reso disponibile, in esclusiva, negli Apple Store (fisici e online).

Secondo quanto anticipato su Twitter da Mark Gurman di Bloomberg, a distanza di un anno, Apple sarebbe stata pronta a presentare addirittura una Pride Edition dell’Apple Watch, con gli Apple Store già dotati dei materiali marketing aggiornati, segnale di un lancio piuttosto imminente, magari già questa settimana.. Il giornalista, tuttavia, ha successivamente fatto marcia indietro, asserendo che le sue parole facevano riferimento a nuovi cinturini.

A poche ore di distanza, tramite un comunicato stampa emesso della stessa Apple, la voce messa in circolo da Gurman ha trovato immediato riscontro: per celebrare il mese dell’orgoglio (Pride) del mese di giugno, a Cupertino hanno infatti presentato due nuovi cinturini Pride Edition e uno speciale quadrante chiamato “Intreccio Pride”.

Cinturino Pride Edition Sport Loop

Il nuovo cinturino Pride Edition è uno Sport Loop, leggerissimo, elastico e facilmente regolabile, realizzato con un design unico che mostra la parola “Pride” direttamente sul cinturino, di base realizzato in bianco e pervaso con un mix di colori tra quelli dell’arcobaleno e quelli delle bandiere dell’orgoglio.

Per mettere in risalto la parola “Pride”, resa graficamente con lo stesso font del “ciao” visualizzato sul primo Macintosh nel 1984, in Apple hanno utilizzato una particolare tecnica che permettesse di rimuovere alcuni tratti del tessuto a doppio strato.

Cinturino Pride Edition Nike Sport Loop

Anche in questo caso si tratta di un cinturino di tipologia Sport Loop, griffato Nike, da anni partner di Apple nella realizzazione di edizioni speciali legate ad Apple Watch. Stavolta, niente scritta “Pride” ma, sulla base nera, viene riportato l’intero spettro dell’arcobaleno. Il cinturino è poi dotato di una finitura particolare.

Quadrante “Intreccio Pride”

Si tratta di un nuovo quadrante per Apple Watch, ispirato dalle bandiere per l’orgoglio, che combina i colori per rappresentare la forza e il sostegno reciproco del movimento LGBTQ+.

Il quadrante, configurabile con sfondo (bianco) o senza (nero), riprende i passanti intrecciati dei cinturini Sport Loop: quando un utente ruota la Digital Crown dello smartwatch, tocca il display o solleva il polso, i “fili” presenti all’interno del quadrante risponderanno all’azione, iniziando a vibrare.

Il nuovo quadrante “Intreccio Pride” è già disponibile per tutti gli utenti in possesso di un Apple Watch 4, o successivo, che eseguono watchOS 8.6 in abbinata con un iPhone 6s, o successivo, che eseguono iOS 15.5: per impostarlo, basterà aprire l’app Watch e seguire il percorso “Galleria quadranti > Intreccio Pride > Aggiungi”.

Prezzi e disponibilità

I due nuovi cinturini Pride Edition Sport Loop e Pride Edition Nike Sport Loop sono già disponibili all’acquisto sull’Apple Store al prezzo di 49€ e, stando a quanto riportato sulle pagine dei prodotti, sono compatibili con tutti i modelli dello smartwatch a partire dal Watch 3 fino ad arrivare al più recente, ovvero Watch 7.

Apple ha inoltre lanciato la propria campagna sull’orgoglio “Shot on iPhone“: l’azienda metterà in mostra, da Harvey Milk Plaza (San Francisco) a Paulista Avenue (San Paolo), le immagini di un illustre gruppo di creativi per celebrare i pionieri queer di oggi in luogi dall’importanza storica per il movimento LGBTQ+.

