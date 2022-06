Giungono nuove informazioni sui prossimi MacBook Air e MacBook Pro da 13 poillici di Apple, attesi esponenti della serie macbook dell’azienda californiana basati sul chip Apple Silicon M2.

A poche ore dall’inizio della Worldwide Developer Conference 2022 di Apple, Mark Gurman, autorevole firma di Bloomberg, si sbilancia in quelle che sono le ultime previsioni su ciò che il colosso di Cupertino potrebbe, o meno, svelare nel corso del keynote di apertura della conferenza: stando a quanto riportato, Apple dovrebbe sì presentare il nuovo MacBook Air mentre per il nuovo MacBook Pro da 13 pollici ci sarà da attendere.

MacBook Pro da 13 pollici: secondo Gurman si farà attendere

All’interno della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che l’arrivo imminente di un nuovo MacBook Pro da 13 pollici, più veloce, era effettivamente nei programmi di Apple per essere presentato in concomitanza con il nuovo MacBook Air; l’azienda californiana avrebbe, tuttavia, dovuto rivedere i propri piani in seguito ai recenti blocchi, dovuti a lockdown localizzati, registrati in Cina.

Lo scorso ottobre, Apple ha presentato i potentissimi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, basati sui chip M1 Pro ed M1 Max, dotati di display miniLED e di una rinnovata dotazione di porte: il nuovo MacBook Pro da 13 pollici dovrebbe risultare, esteticamente, identico al modello 2020 senza Touch Bar, dovrebbe poi essere basato sul chip Apple Silicon M2, disporre della Touch Bar e mantenere le stesse porte USB Type-C del modello precedente.

Alla stregua di quanto fatto in occasione dell’arrivo dei primi MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici basati sul chip Apple Silicon M1, anche il rinnovato MacBook Pro da 13 pollici dovrebbe risultare più performante del MacBook Air.

Sia per quanto concerne il nuovo Pro da 13 pollici che per quanto concerne il nuovo Air, sono trapelate, nelle ultime settimane numerose indiscrezioni.

Ecco come potrebbe essere il nuovo MacBook Air

A proposito del nuovo MacBook Air, queste sono le specifiche chiave che, secondo Gurman, caratterizzeranno il nuovo notebook della mela morsicata:

Design rinnovato, in linea con quello dei più recenti MacBook Pro

Nuove colorazioni (blu scuro, grigio siderale, argento e oro)

Display da 13 pollici

Due porte USB Type-C

Ricarica MagSafe

Integrazione del lettore d’impronte digitali per la tecnologia Touch ID

Niente Touch Bar

Possibile notch per renderlo molto simile ai cugini della linea Pro (da 14 e da 16)

Mancano circa 24 ore per scoprire se le previsioni di Gurman si avvereranno o meno: in occasione della WWDC 2022, Apple potrebbe dunque presentare il nuovo MacBook Air e il nuovo MacBook Pro da 13, solo il primo dei due o nessuno dei due notebook. Non ci resta che attendere.

