Apple, come ogni altro produttore d’altronde, è alla costante ricerca di nuove idee che possano attirare un pubblico sempre maggiore verso i propri prodotti. Nei giorni scorsi trapelava ad esempio la possibile implementazione di una fotocamera nella Digital Crown di Apple Watch, tempo fa, nel settore notebook, si sperimentava la tanto discussa Touch Bar, poi spazzata via dai nuovi MacBook Pro presentati lo scorso ottobre.

Ebbene, al posto di una barra sensibile al tocco, pare proprio che Apple abbia in mente di proporre prossimamente gli schermi stessi in versione touch, in modo tale da renderli sensibili a dispositivi di input quali l’Apple Pencil, riducendo ancor di più la distanza fra iPad e MacBook. Su le mascelle, ci troviamo ancora al livello di brevetti, che come sappiamo spesso fanno una brutta fine. Ma questa è un’eventualità piuttosto verosimile, visto il mercato e considerati i movimenti dell’intero settore. Ma vediamo quanto emerso.

L’Apple Pencil multifunzione per i futuri MacBook touch

Si parla della stilo Apple Pencil, che un futuro MacBook andrebbe a sfruttare anche a mo’ di cruscotto digitale quando riposta nello spazio apposito del notebook, cioè al posto della riga riservata ai pulsanti funzione (F1, F2, eccetera). Ci sarebbero per questo dei tasti digitali, illuminati, sulla matita stessa, un trucchetto che permetterebbe ad Apple di renderla funzionale sia quando riposta che come semplice stilo.

L’altra utilità, quella fondamentalmente ovvia, è utilizzare questa sorta di Apple Pencil multifunzione anche come stilo per disegnare, o per fare qualsiasi cosa si preferisca sullo schermo di un MacBook touchscreen, un oggetto del desiderio piuttosto comune che, con buona probabilità vedremo di qui a qualche anno.

Difficile dire quando Apple possa presentare un prodotto del genere, da utilizzare non per forza come MacBook di fascia astronomica, ma magari anche come prodotto di fascia economica, un Air per le scuole magari, tenendo pur sempre in tasca un’eventuale versione premium per grafici e utenti professionali più smaliziati.

Per il momento, come anticipato, parliamo di un brevetto, proposto sì da Apple, ma che non è detto arrivi effettivamente nei cantieri di casa Cupertino. Voi che ne pensate? Lo comprereste un MacBook touch con supporto a una stilo Apple Pencil multifunzione? Lo preferireste economico o di fascia elevata? Fatecelo sapere nel box dei commenti qui sotto.

In copertina MacBook Pro 14 con M1 Pro

