Le nuove cuffie true wireless di alta qualità progettate da Sennheiser per le TV si rivolgono principalmente a chi vuole godersi gli spettacoli senza disturbare gli altri.

Il kit TV Clear Set adotta una soluzione decisamente più confortevole e discreta rispetto alle cuffie over-ear, soprattutto per chi porta gli occhiali, inoltre è possibile indossare solo una delle due cuffiette in modo da non rimanere troppo isolati dai suoni circostanti, oppure attivare la modalità Ambient che non elimina i rumori di fondo. Infine, grazie ai sensori interni le cuffie si attivano e si disattivano automaticamente quando si infilano o si sfilano dall’orecchio.

Le cuffie true wireless Sennheiser TV Clear Set

Le cuffie Sennheiser TV Clear Set sono compatibili con qualsiasi televisore, poiché dotate di un apposito trasmettitore incluso nella confezione che permette di collegare l’uscita ottica o analogica della TV, in modo da sfruttare anche la tecnologia di streaming audio a bassa latenza per una perfetta sincronia audio con le immagini sullo schermo.

Le cuffie pesano appena 6,9 grammi e offrono cinque livelli di chiarezza per un’amplificazione delle alte frequenze fino a 20 decibel, fino a 15 ore di riproduzione, estesa di ulteriori 22 grazie alla custodia di ricarica, la connettività bluetooth per l’uso anche con smartphone, computer o altri dispositivi e la funzione per ritrovare le cuffie in caso di smarrimento nelle vicinanze.

Le cuffie Sennheiser TV Clear Set mettono a disposizione anche una serie di regolazioni personalizzate e pratici comandi tattili sulla scocca. Il prezzo di vendita del prodotto è di 399,90 euro e prossimamente sarà acquistabile anche su Amazon.

