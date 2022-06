Apple sta iniziando a supportare le chiavi digitali dell’auto nell’app Wallet per altre due case automobilistiche: Hyundai e BYD. La funzionalità Digital Car Keys consente agli utenti di bloccare, sbloccare e avviare i propri veicoli utilizzando un pass memorizzato nell’app portafoglio su iPhone o Apple Watch, inoltre la banda ultra larga con modalità Express presente in iOS 15 è persino in grado di bloccare e sbloccare automaticamente un’auto compatibile mentre l’utente si avvicina.

Apple sta per aggiungere il supporto per le chiavi digitali sui veicoli Hyundai e BYD

Nel 2020 BMW è stato il primo marchio a lanciare le chiavi digitali dell’auto nell’app Wallet e due mesi fa Apple ha iniziato a elencare diversi modelli Genesis e Kia come supportati, tuttavia negli ultimi giorni Apple ha aggiunto riferimenti sia per Hyundai che per BYD al suo file di configurazione di Apple Pay.

L’inclusione di Hyundai nell’elenco delle case automobilistiche che supportano Digital Car Keys su iOS non sorprende considerando che Genesis e Kia sono stati tra i primi marchi ad adottare la funzionalità.

Genesis è un marchio di lusso di Hyundai, che a sua volta è strettamente correlato a Kia, inoltre a gennaio Bloomberg ha riferito che entrambi i modelli Hyundai e Genesis avrebbero ottenuto la funzionalità entro l’estate.

BYD è un brand automobilistico cinese che ha cercato di espandersi in altri Paesi e recentemente ha annunciato che punterà esclusivamente su veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in.

Al momento non abbiamo dettagli su quali modelli specifici dei due marchi supporteranno le chiavi digitali dell’auto su ‌iPhone‌ e Apple Watch.

